Lufthansa-Flieger muss umkehren: „Die Kinder dachten, der Urlaub wäre gelaufen“

Von: Marvin Hinrichsen

Eine Lufthansa-Maschine bricht einen Flug vom Flughafen Frankfurt nach Miami ab. Ein Passagier berichtet von seinen Erlebnissen an Board.

Frankfurt - So einen Urlaubsflug wünscht sich wirklich niemand: Für eine Familie aus Gießen endete der Flug in den Urlaub nach Miami schon nach wenigen Stunden. Dabei hatte es beim Start am Flughafen Frankfurt noch keinerlei Probleme gegeben. Der Lufthansa-Flug endete am Montagvormittag (3. April) jedoch abrupt: „Wir waren gerade ein mal zwei Stunden unterwegs, da gab es eine Durchsage vom Piloten“, erzählte der Familienvater aus Gießen, der nicht näher genannt werden will.

Aufgrund eines Hydraulikproblems sei es notwendig, zum Flughafen Frankfurt zurückzukehren, habe der Pilot den Passagieren mitgeteilt. Panik sei im Flieger deshalb aber nicht ausgebrochen. „Der Pilot hat so eine Ruhe ausgestrahlt, dass niemand wirklich beunruhigt war.“ Dennoch seien viele genervt gewesen, dass sie nach zwei Stunden wieder hatten umkehren müssen.

Eine Lufthansa-Maschine drehte über dem Atlantik um und musste zurück zum Flughafen Frankfurt. (Symbolbild) © Markus Mainka via www.imago-images.de

Umkehr zum Flughafen Frankfurt: „Ich vermute einen wirtschaftlichen Grund“

Die Durchsagen des Piloten hätten den Eindruck vermittelt, dass er selbst nicht ganz mit der Rückkehr nach Frankfurt einverstanden gewesen sei. „So hat der Pilot mehrmals versichert, dass er keinerlei Sicherheitsbedenken habe“. Der Familienvater gehe davon aus, dass die Umkehr eher eine wirtschaftliche Entscheidung seitens Lufthansa gewesen sei. Wahrscheinlich sei eine Reparatur in Miami teurer für die Lufthansa. „Natürlich ist das nur eine Vermutung von mir, aber auch der Pilot hat mir diesen Eindruck vermittelt“.

„Die Kinder haben natürlich sofort geweint und dachten, der Miami-Urlaub sei jetzt gelaufen.“ Im Kopf sei das Szenario aufgekommen, dass der Urlaub in Florida jetzt storniert werden müsse. „Doch zügig wurde uns mitgeteilt, dass am Flughafen Frankfurt eine Ersatzmaschine bereitstünde. Diese Nachricht beruhigte auch die Kinder.“

Passagier am Flughafen Frankfurt: „Rückkehr war etwas chaotisch“

Am Flughafen Frankfurt sei dann nach der Rückkehr alles etwas chaotisch gewesen. „Doch letztlich stand gegen 20 Uhr eine neue Maschine für uns bereit“. Das Bordpersonal sei sehr freundlich gewesen und habe Rücksicht wegen der langen Reise der Fluggäste genommen. Nach 10 Stunden Verspätung landete die Familie um 0.05 Uhr Ortszeit in Miami. Somit stand dem geplanten Osterurlaub letztlich nichts mehr im Wege.

„Nach einem kleinen Hin und Her haben wir uns mit der Lufthansa auch wegen der Verspätung geeinigt“, freute sich der Gießener. Letztlich sei also doch alles gut verlaufen. Dennoch könne die Familie beim nächsten Flug gerne auf den Stress verzichten. (Marvin Hinrichsen)

