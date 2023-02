Lufthansa will offenbar insolvente britische Airline übernehmen – es geht um wichtige Slots

Von: Erik Scharf

Neben den Verhandlungen um eine Übernahme von ITA Airways schielt die Lufthansa offenbar auch auf Flybe. Die insolvente Airline verfügt über lukrative Start- und Landeslots.

Frankfurt – Die Lufthansa erholt sich allmählich von der Corona-Krise. Das zeigt sich auch bei der Aktivität auf dem Luftverkehr-Transfermarkt. Derzeit laufen Verhandlungen mit der italienischen Regierung zur Übernahme von ITA AIrways. Offenbar hat die Lufthansa noch einen weiteren Fisch an der Angel.

Das Finanzministerium in Rom unterzeichnete Ende Januar eine gemeinsame Absichtserklärung und kündigte damit nun exklusive und intensive Verhandlungen mit dem deutschen Konzern über eine Teilübernahme der traditionsreichen Airline an. Mehreren Medienberichten zufolge soll bald ein Vorvertrag unterzeichnet werden.

Die britische Airline Flybe hat erneut Insolvenz angemeldet. Die Lufthansa zeigt offenbar Interesse. © Jochen Tack/Imago

Flybe kündigt erneut Insolvenz an – Lufthansa steigt in Poker ein

Ungeachtet dessen schielt die Lufthansa mit Sitz am Flughafen Frankfurt bereits auf die nächste Airline. Die britische Fluglinie Flybe meldet kürzlich zum zweiten Mal Insolvenz an. Alle Flüge der Airline wurden bereits gestrichen. Doch diesmal hat die Lufthansa offenbar Konkurrenz.

Wie der Telegraph unter Berufung auf Insider berichtet, buhlt die Lufthansa ebenso wie die Air France KLM um die Fluglinie mit Sitz in Birmingham. Im Fokus der beiden Branchengrößen sind demnach die Start- und Landeslots an zwei großen europäischen Flughäfen. Jeweils sieben Slots an den Airports London-Heathrow und Amsterdam Shiphol liegen auf dem Tisch.

Lufthansa will sich offenbar begehrte Slots in London und Amsterdam sichern

Doch um sich die begehrten Slots zu sichern, müsse die komplette Fluggesellschaft übernommen werden, zitiert der Telgraph den Insider. Sowohl die Lufthansa als auch die Air France KLM wollten sich nicht zu den Spekulationen äußern.

Die Deutsche Lufthansa AG hat in den zurückliegenden Jahren mehrere europäische Fluggesellschaften übernommen wie die Swiss, die Austrian Airlines sowie die belgische Sabena-Nachfolgerin Brussels Airlines. Letztere hatte Lufthansa in zwei Stufen übernommen und zunächst ebenfalls mit einer Minderheit begonnen. Als ein weiteres mögliches Übernahmeziel gilt die portugiesische Tap. (esa/dpa)

