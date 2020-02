Seltsames Paar wird am Main überfallen – Polizei fahndet nach Tätern

Ein Mädchen (14) sitzt mit einem 42-jährigen Mann allein am Main in Frankfurt auf einer Bank. Dann werden sie überfallen.

Frankfurt - Am Freitag sind gegen 21.30 Uhr ein 14-jähriges Mädchen und ein 42-jähriger Mann am Untermainkai in Frankfurt überfallen worden, wie die Polizei in einer Mitteilung berichtet. Beide saßen zusammen am Tiefkai auf einer Parkbank. Plötzlich näherten sich zwei junge Männer und forderten mit einem Messer in der Hand Geld von den beiden.

Frankfurt: Überfall auf Mädchen (14) und Mann (42)

Die beiden Männer attackierten den Mann daraufhin noch mit einem Pfefferspray und raubten ihm sein Portemonnaie, das an seinem Gürtel befestigt war. Dann kam es angeblich zu einem kurzen Kampf. Danach ergriffen die beiden Männer samt Beute die Flucht.

Der 42-jährige Mann erlitt durch das Gerangel leichte Schnittverletzungen. Er wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht und behandelt. Das Mädchen nahm die Polizei mit zur Wache und übergab sie wenig später ihrer Mutter. Warum ein minderjähriges Mädchen spät abends noch mit einem wesentlich älteren, offenbar nicht verwandten Mann alleine am Main war, ist bisher unklar. Die Polizei war am Sonntag (09.02.2020) für unsere Redaktion nicht erreichbar.

Frankfurt: Überfall auf Mädchen (14) und Mann (42) - So sollen die Täter aussehen

Die Polizei Frankfurt fahndete daraufhin nach den Tätern. Doch bis zuletzt fehlte jede Spur von den Tätern. Sie werden von dem Mädchen und dem Mann als etwa 18 Jahre alt und um die 1,80 Meter groß beschrieben. Beide Täter hatten laut Polizei ein „südländisches Erscheinungsbild“. Einer der beiden hatte längere schwarze Haare, die der zum Zopf gebunden hatte und trug des Weiteren eine Basecap und eine dunkle Jacke. Der andere Täter hatte dunkle, kurze schwarze Haare und trug helle Kleidung und eine Jeans.

