Frankfurt Am Mainkai: Unbekannter sticht Mann  Messer in den Rücken

Polizei sucht Zeugen

+ © Oliver Berg / dpa /picture alliance Bei einem Angriff am Mainkai in Frankfurt ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein Unbekannter hatte ihm auf einmal mit einem Messer in den Rücken gestochen. (Symbolbild) © Oliver Berg / dpa /picture alliance

Bei einem Angriff am Mainkai in Frankfurt ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein Unbekannter hatte ihm ein Messer in den Rücken gestochen.