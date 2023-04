Erneut Schwerlasttransport in und um Frankfurt - Verkehrsbehinderungen ab 22 Uhr

Von: Niklas Hecht

Die Fahrt des Schwerlastentransporters ist für Dienstagabend geplant. © Polizeipräsidium Frankfurt

Schon wieder schlängelt sich ein Schwergewicht durch die Straßen Frankfurts nach Maintal. Die Polizei warnt vor dem Transport am Dienstag vor Verkehrsbehinderung.

Frankfurt - Erneut sucht ein Schwergewicht seinen Weg durch Frankfurt. Nachdem in den vergangenen Wochen bereits zweimal Schwerlasttransporte von Frankfurt nach Maintal (Main-Kinzig-Kreis) rollten, steht am Dienstagabend (4. April) nun die dritte Beförderung dieser Art an. Überführt wird ein Transformator für ein neues Umspannwerk in Maintal. Und: Wie bei den beiden vorherigen Transporten, kann es nach Angaben der Polizei auch dieses Mal zeitweise wieder zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Der Start des Schwerlasttransports ist für 22 Uhr auf der Hanauer Landstraße im Bereich zwischen den Hausnummern 443 und 447 geplant. Dort und auf Höhe der Ernst-Heinkel-Straße werden mehrere Rangiermanöver erfolgen, warnt die Frankfurter Polizei, die die Beförderung begleiten wird, in einer Mitteilung. Teilweise müsse auch die Gegenfahrbahn für Rangiermanöver benutzt werden. Ankommen soll der Lkw um 2 Uhr am frühen Mittwochmorgen (5. April) in der Straße „Auf der Burg“ in Maintal.

Schwerlasttransport zwischen Frankfurt und Maintal am Dienstag (4. April)

„Auf und entlang der Fahrtstrecke kann es hierbei durchaus zu Behinderungen und Verkehrsbeeinträchtigungen kommen“, informiert die Polizei weiter. Insbesondere im Frankfurter Stadtgebiet auf der Hanauer Landstraße und angrenzenden Straßen zwischen „Ratswegkreisel“ und „An der Mainkur“, auf der B8 zwischen Frankfurt und Maintal sowie im Stadtgebiet von Maintal sei mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Um einen reibungslosen Transportablauf zu gewährleisten, bittet die Polizei die Bewohner des Maintaler Stadtgebiets, die temporär eingerichteten Halteverbote entlang der Kennedystraße zu beachten. Die Polizei werde alles daransetzen, die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, heißt es zum Abschluss der Mitteilung. (nhe)