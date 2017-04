Mann klaut Polizeischild und verletzt Beamte

Frankfurt - Ein 31-Jähriger klaut das Revierschild der Polizei in Frankfurt-Gallus. Im Anschluss wollen ihn die Beamten festnehmen, der Mann wehrt sich allerdings heftig.

Am Dienstagmittag versucht laut Polizei ein 31-Jähriger mit einem Stein das Schild mit Hessenwappen am 16. Revier abzuschlagen. Schließlich reißt er es einfach von der Wand und will flüchten. Eine Streife folgt dem Mann und versucht ihn samt Schild stellen. Der Frankfurter aber droht den Beamten und setzt seine Flucht fort. Als ihn die Polizei schließlich einholt, versuchen sie den 31-Jährigen am Boden festzuhalten und die Handschellen anzulegen. Laut Angaben der Beamten schreit der Mann daraufhin die Polizisten an und beleidigt sie heftig. Trotzdem gelingt es ihnen, den Mann in den Streifenwagen zu setzen - sie wollen ihn auf die Wache bringen, um seine Personalien aufzunehmen. Im Auto fällt dann auf, dass der zuvor Flüchtige Spikes an seinen Schuhen hat, mit denen er auch weiterhin nach den Beamten tritt.

Um sich gegen die Angriffe zu wehren, müssen sie schließlich ihren Schlagstock einsetzen. Und selbst in der Zelle auf der Wache beruhigt sich der Frankfurter erst nach einiger Zeit, so die Polizei weiter. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kommt der 31-Jährige wieder auf freien Fuß: Ihm droht jetzt ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Die Beamten allerdings werden bei dem Einsatz so sehr verletzt, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen können. (jo)

Polizeibeamte müssen belastbar sein Zur Fotostrecke

