Drogenfund: Mann mit 600 Gramm Haschisch und 2000 Euro Bargeld erwischt

Von: Niklas Kirk

Teilen

In Frankfurt hat eine Polizeistreife am Bahnhof Griesheim einen 27-Jährigen kontrolliert und dabei Haschisch und Bargeld sichergestellt.

Frankfurt – Eine Polizeistreife hat am Donnerstag (29. Dezember) am Bahnhof in Griesheim (Frankfurt) einen Mann kontrolliert, der ihnen verdächtig erschien. Im Rahmen ihrer Fußstreife erblickten sie den Mann, der umgehend auf dem Bahnsteig kehrtmachte, nachdem er die Beamten gesehen hatte. Beim Verlassen des Bahnhofsgebäudes versuchte er zudem, sich seiner mitgeführten Tasche zu entledigen.

Bei der anschließenden Kontrolle des 27-Jährigen, traten über 600 Gramm Haschisch sowie auch 2000 Euro Bargeld – das mutmaßlich aus dem Handel mit dem Haschisch stammt – zum Vorschein.

Bei einem 27-Jährigen wurden bei einer Kontrolle größere Mengen Haschisch gefunden © panthermedia.net / Christoph Halang

Drogenfund bei Polizeistreife in Frankfurt – Polizei leitet Strafverfahren ein

Eine im Anschluss durchgeführte Wohnungsdurchsuchung erbrachte keine weiteren Beweismittel. Den 27-Jährigen, welcher nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in Ermangelung von Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. (nki)

Ende Oktober entdeckten Zollbeamte Drogen bei einer Kontrolle am Frankfurter Flughafen. Hier fanden die Beamten bei einem Reisenden große Mengen Kokain.