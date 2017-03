Mann aus Rödermark prügelt 62-Jährigen krankenhausreif

Frankfurt - Noch unklar sind die Hintergründe einer Prügelattacke in Frankfurt. Ein Mann aus Rödermarl soll einen 62-Jährigen krankenhausreif geprügelt haben.

Im Krankenhaus endete der Abend für einen 62-Jährigen nach einem Streit in einem Lokal im Frankfurter Stadtteil Bockenheim. Nach Angaben der Polizei sprach ein 51-jähriger Mann aus Rödermark den 62-Jährigen in einer Kneipe in der Gräfstraße an. Das Gespräch der beiden Männer eskalierte, der 51-Jährige schlug seinem älteren Kontrahenten unvermittelt ins Gesicht und forderte ihn auf, mit nach draußen zu kommen.

Auf dem Gehweg prügelte er weiter auf sein Opfer ein, bis dieses mit schweren Kopfverletzungen zu Boden ging. Der 62-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden, die Polizei nahm den Schläger fest. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar, die Polizei ermittelt. (nb)

