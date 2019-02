Mann schießt erst auf Ex-Partnerin und dann auf sich selbst - beide schwer verletzt 

Auch Schüsse auf Zeugen

Frankfurt - Auf offener Straße schießt am Dienstagabend in Bockenheim ein Mann eine 29-jährige Frau aus Hanau an. Sie kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mittteilt. Nun wird wegen versuchter Tötung ermittelt.