Mann bei Schussabgabe in Frankfurt schwer verletzt

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Eine Schussabgabe löst in Frankfurt einen Großeinsatz der Polizei aus. © 5Vision

Auf der Fressgass in der Frankfurter Innenstadt schießt ein Mann auf einen 54-Jährigen. Das Motiv ist noch völlig unklar.

Frankfurt - In Frankfurt ist es am Mittwochabend (15. Februar) zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Wie die Agentur 5Vision schreibt, kam es auf der Fressgass zu einer Schussabgabe. Die Hessenschau bestätigt dies. Demnach schoss ein Mann am Abend kurz vor 22 Uhr auf einen 54-Jährigen in einem Restaurant. Der mutmaßliche Täter ergriff daraufhin die Flucht.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, die Fressgass wurde gesperrt. Spuren wurden gesichert, Bilder gemacht. Auch eine Drohne war im Einsatz. Der mutmaßliche Täter konnte bisher nicht gefasst werden, die Polizei fahndet nach ihm.

Schussabgabe in Frankfurt: Mann wird schwer verletzt

Der 54 Jahre alte Mann wurde durch den Schuss schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Seine Verletzung soll aber nicht lebensbedrohlich sein. Warum es zu der Schussabgabe kam, ist noch völlig unklar, die Polizei wertet nun zunächst die Zeugenaussagen aus. (msb)