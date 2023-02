Pflanze soll raus aus der Schublade: Schauspiel-Star investiert in Frankfurter Cannabis-Startup

Von: Erik Scharf

Das Geschäftsfeld rund um medizinisches Cannabis zieht immer mehr Geld an. Ein Unternehmen aus Frankfurt bekommt nun prominente Unterstützung.

Frankfurt – Noch ist die Legalisierung von Cannabis in Deutschland nicht beschlossen. Bis zu 30 Gramm sollen Erwachsene in Deutschland künftig kaufen und besitzen dürfen, wenn es nach den Plänen der Regierung geht. Immer mehr Geschäftstüchtige haben das Potenzial hinter diesem Geschäftszweig abseits der organisierten Kriminalität bereits für sich erkannt, zumal es medizinisches Cannabis bereits seit 2017 legal in Apotheken zu kaufen gibt.

Auch in Hessen ist das Geschäftsfeld nicht unentdeckt geblieben. Das Unternehmen Bloomwell Group aus Frankfurt beispielsweise hat nun einen prominenten Investor. Schauspieler Moritz Bleibtreu, der passenderweise in der Komödie „Lammbock“ einen pizzabackenden Mariuhana-Dealer spielte, ist mit weiteren drei Investoren aus Deutschland und den USA in das Unternehmen aus Frankfurt eingestiegen. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Laut Angaben des Firmengründers Niklas Kouparanis gegenüber der FAZ soll das Investoren-Quartett um Bleibtreu mehrere Millionen Euro beisteuern, darunter ein sechsstelliger Beitrag von Moritz Bleibtreu. Wie viele Anteile des Unternehmens an die Investoren übergegangen sind, will Koupranis für sich behalten.

Schauspiel-Star Moritz Bleibtreu investiert in ein Cannabis-Unternehmen aus Frankfurt. (Symbolfoto) © Shotshop/Imago

Moritz Bleibtreu investiert in Cannabis-Unternehmen: Nicht der einzige prominente Investor in Hessen

„Die Cannabis-Pflanze kann vielen Menschen helfen, ein besseres Leben zu führen. Wir sollten daher aufhören, eine Pflanze aufgrund jahrzehntelang tradierter Vorurteile in eine Schublade einzuordnen“, sagte Bleibtreu der FAZ, der als vehementer Unterstützer der Cannabis-Legalisierung gilt. Der Geschäftszweig rund um das medizinische Cannabis, das seit 2017 legal in deutschen Apotheken erhältlich ist, soll rund eine Milliarde Euro jährlich umsetzen, wie die FAZ berichtet. Auch in Hessen erhalten immer mehr Menschen medizinisches Cannabis.

Bloomwell aus Frankfurt ist bei Weitem nicht das einzige Unternehmen in Hessen, dass einen prominenten Investor für sein Cannabis-Unternehmen an Land gezogen hat. Bereits im Februar 2022 wurde bekannt, dass US-Rapper und Weltstar Snoop Dogg über eine seiner Firmen in die Cansativa Group mit Sitz in Mörfelden-Walldorf investiert hat. (esa)