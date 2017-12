Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Frankfurt - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Motorrad in Frankfurt wird ein 22-Jähriger schwer verletzt.

Heute kam es in der Mainzer Landstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der Fahrer des Zweirades wurde dabei laut Polizei schwer verletzt. Der Unfall passierte gegen 12.30 Uhr, als ein 22-jähriger Yamaha-Fahrer in Richtung Innenstadt unterwegs war. Zeitgleich fuhr auch ein 22-jähriger Autofahrer von einem Parkplatz und bog in stadtauswärtige Richtung ab. Dabei kollidierten der Kleintransporter und das Bike. Der 22-jährige Motorradfahrer wurde musste ins Krankenhaus. Der Autofahrer kam mit einem Schrecken davon. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der genaue Unfallhergang wird noch untersucht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (dr)

