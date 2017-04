Musikmesse-Festival ab Mittwoch mit Konzerten von Klassik bis Punk

Aussteiger-Musik: Jules Ahoi & The Deepsea Orchestra ist einer der abwechslungsreichen Acts beim Musikmesse-Festival. Der 27-Jährige (vorne) arbeitet im Sommer als Surflehrer an der französischen Atlantikküste, im Winter schreibt er Songs.

Frankfurt - Ein Fest für Musikfans soll es werden: Das Musikmesse-Festival beginnt zum zweiten Mal am kommenden Mittwoch in Frankfurt. 50 Acts sollen bis Samstag an 30 Veranstaltungsorten auftreten. Von Lisa Berins

Da geht Wolfgang Weyand, Leiter des Musikmesse-Festivals, auf Nummer sicher: Wer beim Durchblättern des Programmheftes nicht alles kenne, gehöre zur Zielgruppe, schreibt er in seinem Vorwort. Das wird so ziemlich jeder sein, der einen Blick in das 65 Seiten starke Heftchen wirft: Neben Stars wie David Garrett (der den Musikpreis am 7. April in der Paulskirche entgegennehmen wird), Till Brönner (6. April im Congress Center der Messe) oder dem eher zweifelhaften Castingshow-Sternchen Pietro Lombardi (8. April in Sankt Peter) stehen da nämlich auch exotische Gruppen wie Jules Ahoi & The Deepsea Orchestra (Genre: Saltwater-Folk, 5. April im 25h Frankfurt/Goldman) oder Lord of the Lost (Genre: Dark-Rock, 6. April in der Batschkapp) drin.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr begleitet das Festival jetzt zum zweiten Mal die Musikmesse, die zur selben Zeit auf dem Messegelände stattfindet. Viele der Konzerte wären zwar ohnehin, also auch ohne das Festival über die Bühne gegangen. Mit einem Festivalbändchen erhält der Besucher allerdings freien oder ermäßigten Eintritt zu den musikalischen Veranstaltungen. Ein solches Festivalticket kostet 15 Euro, Besucher der Musikmesse erhalten es unentgeltlich am Messeeingang.

Eröffnet wird das Festival am Dienstagabend mit einer „Pre-Party“: In der Farbenfabrik tritt die Popband Newman auf und in der Milchsackfabrik (beides Gutleutstraße 294) Vox Low, eine Elektroband, bei deren Sound „Punkrocker und Raver“ auf der Tanzfläche zusammenfinden, wie es im Programmheft heißt.

Jazziger wird’s beim Branford Marsalis Quartet (6. April in der Alten Oper) oder bei Oleta Adams & hr-Bigband (8. April im Congress Center der Messe). Abgesehen davon kommen auch Techno-Fans bei Ben Vedren (7. April im Dora Brillant) und Alt-Punks bei Extrabreit (6. April in Das Bett) auf ihre Kosten. Von Rock, Pop, Hip-Hop, Weltmusik, Blues, Soul, Elektro bis hin zu Neuer Musik ist so ziemlich alles dabei.

Wer spontane Musik hören oder selber machen möchte, sollte in die Frankfurter Fußgängerzone gehen: Dort stehen an beliebten Plätzen Klaviere für improvisierte Konzerte. Geheim ist noch, wo Kiddo Kat auftritt, irgendwo in der Nähe des Hauptbahnhofs. Ein Youtube-Clip ihrer „Kiss“-Version von Prince in der Frankfurter S-Bahn wurde 2016 zu einem viralen Hit im Internet.

Infos und Programm unter www.musikmesse-festival.net.