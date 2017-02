Obdachloser soll Rucksack mit 30.000 Euro gestohlen haben

Frankfurt - Der mutmaßliche Diebstahl eines mit angeblich 30.000 Euro gefüllten Rucksacks beschäftigt das Amtsgericht Frankfurt. Angeklagt ist ein 47-Jähriger, der im Juni 2016 das Gepäckstück am Frankfurter Flughafen-Bahnhof gestohlen haben soll.

Neben dem Bargeld befand sich laut Anklage noch ein Kleincomputer in dem Rucksack, den ein amerikanischer Tourist auf einer Bank vergessen hatte. Zu Beginn des Prozesses am Freitag bestritt der Angeklagte, ein Obdachloser, am Tatort gewesen zu sein. Unklar ist zudem, ob tatsächlich so viel Geld in dem Rucksack steckte. Der Tourist hatte bei der Polizei angegeben, das viele Geld stamme von einer Kontoauflösung. Trotz einer intensiven Überprüfung fanden die Ermittler aber keine Anhaltspunkte, dass der Mann tatsächlich im Besitz des Geldes war. Weder waren Einzahlungen nachweisbar, noch hatte er Schlüssel für mögliche Schließfächer. Mittlerweile hält sich der Mann wieder in seiner Heimat auf. Der Prozess wird fortgesetzt. (dpa)

