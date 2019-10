Gegen das Verkehrschaos: Neues Parkhaus soll am Stadion gebaut werden

Der Gehweg an der Isenburger Schneise wird an Veranstaltungstagen im Waldstadion Frankfurt völlig zugeparkt. Ein Parkhaus soll Abhilfe schaffen.

Die Römerkoalition fordert ein neues Parkhaus für Besucher des Waldstadions in Frankfurt. Auch für Radfahrer und ÖPNV-Nutzer soll das Stadion künftig besser erreichbar sein.

Frankfurt - Die Commerzbank-Arena im Stadtwald von Frankfurt soll für alle Verkehrsteilnehmer besser erreichbar sein, wünscht sich die Koalition aus SPD, CDU und Grünen im Frankfurter Römer. Geprüft werden soll, ob ein neues Parkhaus im Umfeld des Stadions errichtet werden kann.

Der Vorschlag, den die SPD schon vor einigen Monaten vorgebracht hatte, findet sich jetzt in einem gemeinsamen Antrag der drei Koalitionsparteien wieder: „Das Parkhaus soll als zusätzliches Parkhaus bei Veranstaltungen im Stadion und zudem als Park-und-Ride-Parkhaus zu Verfügung stehen“, heißt es da.

Neues Parkhaus in Frankfurt: Am Stadion werden Wohnstraßen zugeparkt

Die Koalition bittet die Stadtverwaltung, zusammen mit der Betreibergesellschaft Stadion Frankfurt Management GmbH eine umfassende Analyse der Verkehrssituation am Stadion anzustellen und dabei zu prüfen, wie die Verkehrsanbindung verbessert werden kann.

Denn bislang bricht das Chaos aus, wenn Fußballspiele, Konzerte oder andere Großveranstaltungen die Massen anlocken. Die Isenburger Schneise wird dann in der Regel zugeparkt. Auch in Niederräder Wohnstraßen finden Anwohner keine freien Stellflächen mehr. Ein Parkhaus, so die Antragsteller, könnte die Situation entlasten, und würde zudem zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Denn an den übrigen Tagen könnte das Parkgebäude Pendlern zur Verfügung stehen, die von hier in S-Bahnen und Tramlinien umsteigen können.

Frankfurt: Parkhaus am Stadion gefordert

Sobald das Parkhaus am Stadion in Frankfurt steht, könnte zudem endlich mit der lange geplanten Wiederaufforstung des Parkplatzes Isenburger Schneise begonnen werden. Das neue Parkhaus, das zum Beispiel über der jetzigen Straßenbahn-Haltestelle gebaut werden könnte, soll möglichst wenig Grünfläche versiegeln.

Zudem soll die Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) ausgebaut werden. Ziel soll sein, die Stadionbesucher zur Anfahrt per Bus und Bahn zu bewegen. Dafür sollen mehr Busse und Straßenbahnen an Spieltagen eingesetzt werden. Zusätzliche Pendel-S-Bahnen sollen vom Hauptbahnhof und vom Flughafen Richtung Stadion fahren. In der Zukunft sollen die geplanten Regionaltangenten West und Ost ebenfalls ans Waldstadion angebunden werden.

Frankfurt: Parkhaus, aber keine Busparkplätze am Stadion

Geprüft werden soll auch, wo zusätzliche Fahrrad-Abstellplätze eingerichtet werden können. Die Stellplätze am bereits existierenden Bike Point reichten bei weitem nicht aus. Außerdem soll die Radwegverbindung von der Innenstadt und Niederrad bis zum Bike Point am Eingang des Stadions schneller und sicherer werden.

Was indes das Ansinnen betrifft, die übrigen Parkplätze am Waldstadion zu Parkplätzen für Touristenbusse umzufunktionieren, gab es in der Stadtverordnetenversammlung jetzt eine Absage vom Verkehrsdezernenten Klaus Oesterling (SPD): Die Parkplätze seien etwa zur Hälfte des Jahres wegen der Veranstaltungen im Waldstadion belegt, zu verschiedenen Uhrzeiten an unterschiedlichen Wochentagen.

Parkhaus in Frankfurt: Stadion Frankfurt Management GmbH kontrolliert Parkplätze

Die Parkplätze seien Teil des Konzepts und könnten nicht dauerhaft für Touristenbusse freigehalten werden. Schon am Vortag eines Eintracht-Spiels, Sportevents oder Konzerts müssten die Flächen komplett freigeräumt sein. Deshalb würden sie durchgehend von der Mieterin der Parkplätze, der Stadion Frankfurt Management GmbH, bewirtschaftet und kontrolliert.

Von Stefanie Wehr

