60-jähriger Schwarzfahrer greift Polizisten an

Frankfurt - Kontrolleure erwischen einen 60-Jährigen beim Schwarzfahren. Die Polizei wird dazu gerufen, doch plötzlich attackiert der Mann die Beamten.

Wie die Polizei berichtet, sollte es am Mittwochmittag gegen 13.40 Uhr an der U-Bahnstation „Grüneburgweg“ eigentlich nur eine Routinekontrolle von Bahnfahrern geben. Dabei wurde auch ein 60-Jähriger ohne Fahrschein erwischt. Gegenüber den Mitarbeitern wollte er sich dann aber partout nicht ausweisen. Deshalb kam die Polizei dazu. Kaum begann die Personenkontrolle allerdings, griff der aus Koblenz stammende wohnsitzlose Mann die Beamten an und versuchte sie mit Schlägen zu attackieren, so die Polizei weiter. Zusammen mit mehreren Beamten brachte man den Randalierer unter Kontrolle. Letztlich konnten seine Personalien festgestellt und der Mann vor Ort wieder entlassen werden. Ihm droht jetzt allerdings eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte sowie wegen Schwarzfahrens.

Schon am Sonntagabend hatte ein Schwarzfahrer in Nieder-Roden einen Kontrolleur angegriffen. Er hatte ihn auf den Bahnsteig gestoßen und anschließend getreten. (jo)

Tote und zahlreiche Verletzte bei Zugunglück nahe New York Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © mzv