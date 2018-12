Hecke soll lästige Wildgänse fernhalten

Frankfurt - Frankfurt setzt weiterhin auf eine gewaltfreie Taktik, um lästigen Wildgänse von einer Liegewiese im Ostpark fernzuhalten.

Die Stadt will dafür 2019 eine 400 Meter lange Sichtschutzhecke pflanzen. Das teilte Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) am Freitag mit. Um den Tieren schon in diesem Jahr Einhalt zu gebieten, hatte die Stadt einen etwa 1,20 Meter hohen Zaun aufgestellt.

Ziel war es, den Tieren die Sicht auf den Weiher zu versperren und diese dadurch in andere Gebiete des Parks zu lenken. Den Versuch begleiteten Experten mit einem Monitoring. So hatten Mitarbeiter der Staatlichen Vogelschutzwarte die Population an Grau, Kanada- und Nilgans gezählt. Sie hatten beobachtet, auf welche Flächen sich die Tiere verteilen. "Der Sichtschutzzaun hat besonders während der Mauser im Frühsommer Wirkung gezeigt", sagte Heilig am Freitag.

Von fast 500 Wildgänsen, die während dieser Zeit gezählt wurden, seien beinahe 400 in den nahen Uferbereich abgewandert. Das habe die Liegewiese entlastet. In der Mauser- und Brutzeit - von Mai bis August - könnten die Tiere nicht fliegen. Zwar gebe es keine Zahlen aus den Vorjahren. Die Beobachtungen zeigten aber eine Tendenz, die in die gewünschte Richtung führe, sagte Heilig. Das könne auch mit der geplanten Hecke aus schnell wachsenden Hainbuchen funktionieren. Das Gewächs soll mit 60 Zentimetern hoch genug sein, um den Tieren am Boden die Sicht auf den verlockenden Weiher zu nehmen.

Noch sei unklar, inwieweit auch die Hitze des Sommers das Verhalten der Tiere beeinflusst habe. So sei das Nahrungsangebot aufgrund hoher Temperaturen erheblich eingeschränkt gewesen. Daher soll das Monitoring auch 2019 - also mit Hecke - fortgeführt werden. Es gebe aber auch noch einen anderen Aspekt, den man bedenken müsse, sagte heilig. So seien die Gänse auch gerne im Ostpark, weil sie dort gefüttert werden, fügte sie hinzu. Dies sei ein Problem.

Thema war auch der Kot, den die Tiere verbreiten. Die Leiterin der Staatlichen Vogelschutzwarte, Dagmar Stiefel, warnte vor "unnötiger Panikmache". Menschen müssten mit extrem viel Kot in Berührung kommen, um krank zu werden. Dies sei unter normalen Umständen höchst unwahrscheinlich, fügte die Biologin hinzu.

Bernd Rüblinger vom Hessischen Umweltministerium wies darauf hin, dass die Jagd auf die Tiere Teil der Lösung sein könnte. Es sei aber fraglich, ob sich auf diese Weise der Bestand signifikant verringern lasse. Zwar seien in diesem Jahr 39 Gänse auf Frankfurter Gebiet geschossen worden, aus Sicherheitsgründen könne im Ostpark aber nicht gejagt werden. Mit einer Ausnahmegenehmigung wurden Tiere im Frankfurter Brentanobad geschossen. In Darmstadt wurde in diesem Jahr an zwei Seen Jagd auf Nilgänse gemacht. (dpa)