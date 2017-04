Plagiate gefährden Menschenleben

Frankfurt - Das Geschäft mit Plagiaten blüht: Sportschuhe und Spielzeug, Sonnenbrillen und Spielekonsolen, Scheren und Schlüsselanhänger. Allein am größten deutschen Flughafen hat der Zoll im vergangenen Jahr mehr als 337 100 gefälschte Produkte beschlagnahmt. Von Ira Schaible

Dies ist ein Plus von fast 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die Sprecherin des Hauptzollamts Frankfurt, Christine Straß, gestern sagte. „Damit wurde ein Schaden von mehr als 41 Millionen Euro verhindert.“ Das waren 310 Prozent mehr als 2015. „Das zeigt, dass Hochpreisiges deutlich mehr gefälscht wird als früher.“ Die am Flughafen entdeckten Verstöße gegen den Artenschutz gingen dagegen zwar binnen Jahresfrist leicht (um fünf Prozent) zurück. Sie machten aber immer noch mehr als 40 Prozent der in ganz Deutschland sichergestellten Tiere, Pflanzen und Produkte aus, sagte der Leiter des Hauptzollamts, Albrecht Vieth.

+ Zu gefährlich und deshalb illegal: ein „Lichtbogenfeuerzeug“ © Boris Roessler 383 Fälle mit insgesamt fast 16 900 artengeschützten Exemplaren registrierten die rund 700 Mitarbeiter des Zolls im vergangenen Jahr auf Rhein-Main. Mehr als 2 300 lebende Tiere und Pflanzen gehörten dazu. Für Verstöße gegen das Washingtoner Artenschutzübereinkommen können Geldbußen bis zu 50 000 Euro oder Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren verhängt werden.

Detlev Schmidt vom Hauptzollamt berichtete zudem von zwei Großaufgriffen gefälschter Markenprodukte. In sieben Sendungen seien innerhalb weniger Wochen Kleidung, Schuhe, hochwertige Taschen, Computerteile, Handys und Sonnenbrillen gefunden worden. Dafür hätten die Beamten 42 Tonnen Fracht kontrollieren und 1 490 Kartons öffnen müssen. Die Ware stammte größtenteils aus Russland und der Ukraine. Aus dem Nahen Osten an verschiedene Empfänger in der EU waren 56 andere Packstücke adressiert. Ihr Inhalt: gefälschte Handtaschen, Geldbörsen, Schuhe, Halstücher und Fußballtrikots.

+ Dieser Dolch verstößt gegen das Waffengesetz. Im Hauptpostzentrum des Airports und bei Reisenden werden nahezu täglich verbotene Gegenstände unterschiedlichster Art sichergestellt. © Boris Roessler, dpa Mehr als die Hälfte aller sichergestellten Plagiate (53,6 Prozent) stamme aus China und Hongkong. Fälschungen von Kleidung, Schuhen und Bekleidungszubehör führen nach einer Studie in Deutschland jedes Jahr zu einem Umsatzverlust von rund 3,54 Milliarden Euro, sagte der Sprecher des Gesamtverbands der deutschen Textil- und Modeindustrie, Hartmut Spiesecke. Nach Einschätzung des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) sind 70 Prozent seiner Unternehmen von Produktpiraterie betroffen. Der geschätzte Schaden betrug 2015 rund 7,3 Milliarden Euro. Dies entspreche knapp 34 000 Arbeitsplätzen. „48 Prozent sehen durch Plagiate den Anlagenbetrieb in Gefahr, erschreckende 39 Prozent berichten von Gefahren für den Menschen“, heißt es in der VDMA-Studie Produktpiraterie 2016.

Außer der ein oder anderen gefährlichen Maschine hat der Zoll am Flughafen auch Waffen wie Dolche und ein Feuerzeug mit elektrischer Spannung sichergestellt. Aber auch gefälschte Medikamente, deren Wirkstoffe nicht genau bekannt sind, wurden aus dem Verkehr gezogen. Vieth warnt schon wegen der Gesundheitsgefahren vor Arzneimittelfälschungen: „Begeben Sie sich nicht wegen ein paar Euro auf unsicheres Terrain.“ (dpa)