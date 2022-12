Bahnfahrer findet tote Person im Gleisbett – Polizei steht vor einem Rätsel

Von: Vincent Büssow

In einem U-Bahntunnel wird ein Toter gefunden. Die Polizei Frankfurt stößt in ihren Ermittlungen auf eine Wand – und sucht jetzt nach Zeugen.

Frankfurt – Ein Bahnführer hat sich mit einer makaberen Entdeckung an die Polizei gewandt. Am Montagmorgen (26. Dezember) gegen 9.30 Uhr fuhr er durch den U-Bahntunnel an der Station Heddernheimer Landstraße, als er eine Person neben dem Gleisbett liegen sah. Die Beamten stellten kurz darauf vor Ort fest, dass es sich um den leblosen Körper einer männlichen Person handelte.

Die Polizei in Frankfurt steht nun vor der Frage, was mit dem Toten im U-Bahntunnel passiert ist. Am Dienstagnachmittag (27. Dezember) teilte die Behörde mit, dass sie nach derzeitigem Erkenntnisstand von einem Unfallgeschehen ausgeht. Genaueres ist offenbar noch nicht bekannt, weshalb sich die Ermittler jetzt an die Öffentlichkeit wenden.

In Frankfurt wurde eine Leiche in einem U-Bahntunnel entdeckt. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Christoph Hardt/imago

U-Bahnführer findet Leiche in Frankfurt: Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, die etwas über die Leiche in Frankfurt wissen, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Insbesondere der Zeitraum zwischen 8.00 und 9.30 Uhr am Montag ist für die Behörde von Interesse. Hinweise werden unter der folgenden Telefonnummer entgegengenommen: 069 755 11400.

Erst vor Kurzem wurde eine Leiche an der Hauptwache in Frankfurt gefunden. Eine Obduktion soll helfen, den Fall aufzuklären. (vbu)