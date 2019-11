Polizei erwartet Bettelbanden auf der Zeil

Eine alte Frau bittet auf der Zeil in Frankfurt um Almosen. Daran ist nichts auszusetzen, solange sie nicht aufdringlich wird. Gegen aggressive Bettler in der Innenstadt geht die Stadtpolizei seit Sommer 2017 gezielter vor.

Zum Weihnachtsmarkt erwarten die Ordnungshüter wieder osteuropäische Bettelbanden auf der Zeil. Das stört manchen Flaneur beim Weihnachtseinkauf.

Frankfurt - Osteuropäische Bettlerbanden, aufdringliche Straßenmusiker, betrunkene Obdachlose: All das brachte vor zwei Jahren die Beschwerdehotline der Stadt zum Glühen. Geklagt hatten vor allem Geschäftsleute aus der Innenstadt. Die Stadtpolizei hat reagiert und gezielt Streifen auf der Einkaufsmeile eingesetzt. Gestern zogen Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU) und der Leiter des Ordnungsamts, Jörg Bannach, Bilanz. Resultat: Die Lage hat sich gebessert.

Das bestätigt auch eine Geschäftsfrau auf der Zeil gegenüber dieser Zeitung: "Man sieht weniger Obdachlose in den Straßen. Es ist besser geworden." Was nicht heißen solle, dass sie etwas gegen Obdachlose habe oder sich an ihnen störe.

Anders sieht es Frank Diergardt vom Verein Neue Zeil. "Es ist nicht besser geworden", widerspricht er der Stadtpolizei. "Ich laufe von Montag bis Freitag jeden Tag über die Zeil. Die ausgesprochenen Platzverweise zeigen zu wenig Wirkung. In keiner anderen europäischen Stadt, die in kenne, bietet sich solch ein Bild von Betrunkenen, Lagernden, ihre Notdurft verrichtenden Menschen, wie auf der Zeil."

Frankfurt: Verstärker auf der Zeil beschlagnahmt

Für die Kunden war (oder ist?) es manchmal nervig, über die Leute drüberzusteigen, um in die Geschäfte zu kommen, sich aggressiver Bettler oder mancher Straßenmusiker zu erwehren. Die Stadtpolizei geht jetzt von ihrer Wache in der Hauptwache aus konsequent vor. So wurden von Juni 2017 bis August 2019 insgesamt 56 Verstärkeranlagen beschlagnahmt. "Wir ziehen die Geräte für einige Tage ein. Damit reduzieren wir die Lautstärke der Musiker, und viele suchen ihr Glück in anderen Städten", sagt Bannach.

Im Schnitt zwei Streifen täglich sind auf der Zeil, dem Römerberg und in der Altstadt zusätzlich unterwegs. Insgesamt belaufe sich das Arbeitspensum bislang auf rund 17 500 Stunden. In den 26 Monaten, die die Statistik ausweist, wurden 23 500 "Maßnahmen" durchgeführt. Dies sind 10 500 Kontrollen, 4100 Anzeigen und fast 9000 "sonstige" Aktionen. Einer der großen Posten hier: 1542 Bettler erhielten einen Platzverweis, 566 Lagernde wurden vertrieben, 386 Obdachlose - wenn alles andere nicht hilft - gegen ihren Willen in die Obdachlosenunterkunft gebracht.

Dafür hat die Stadtpolizei eigens ein Fahrzeug angeschafft, quasi ein Gefängniswagen, bei dem die Besatzung sicher ist vor Spuck- und sonstigen Attacken der Obdachlosen. "Wir bringen die Leute in den Ostpark, wo sie gut betreut werden", sagt Frank. Der Leiter der Stadtpolizei, Matthias Heinrich, ergänzt: "Wir fahren sie nicht an den Stadtrand und werfen sie dort aus dem Auto."

Grundsätzlich gilt: Jeder hat das Recht, auf der Zeil zu betteln. Er darf halt nicht andere stören. Die Leute dürfen nicht im Weg sitzen, zu Stolperfallen werden, dürfen nicht aggressiv sein. Ist eines der Kriterien erfüllt, werden die Leute "mobilisiert", also zum Ortswechsel aufgefordert. Kommen sie dem nicht nach, kann ein Platzverweis erfolgen. "Das ist in 90 Prozent der Fälle ausreichend", sagt Heinrich. Nur sehr wenige renitente Kunden würden in den Ostpark gebracht.

Frankfurt: Betteln auf der Zeil als Saisongeschäft

"Es ist eine dynamische Lage", sagt Bannach, also quasi ein Saisongeschäft. Stadtrat Frank weist darauf hin: "Mit dem Weihnachtsmarkt werden sicher wieder mehr Bettler nach Frankfurt kommen." Bettelbanden aus Osteuropa - deren Mitglieder abends eingesammelt werden und gemeinsam übernachten, um am Folgetag vielleicht in einer anderen Stadt zu betteln - habe man Bannach zufolge schon vertreiben können mit einer intensiven Kontrolle der Personalien. Aber eben nicht dauerhaft. Plätze, welche die einen räumen, werden sofort von anderen eingenommen, so lange die Frankfurter so großzügig sind und den Bettlern Geld geben. "Ich rate allen, dieses Geld lieber den Kapuzinern zu geben", sagt Frank. "Bruder Paulus kennt die Frankfurter Obdachlosen und weiß genau, wer Hilfe am Nötigsten hat."

Wir müssen damit leben: Nicht nur die Jobs sind hier, das Geld, die tollen Geschäfte, die Noblesse, sondern eben auch die anderen. Frankfurt ist eine attraktive Stadt, und die Pendler des Elends kommen. Morgens rein in die Stadt und betteln und am besten abends wieder aus. In die Schlafunterkünfte, die osteuropäische Bandenchefs für die Elenden bereitstellen, denen sie das erbettelte Geld abnehmen. Diesen Bettelbanden muss man die Stadt verleiden, das geht nur mit ständigen Kontrollen. Auch wenn es Don Quichottes Kampf gegen die Flügel der Windmühle gleicht. Das Ordnungsamt hat recht mit seinen Kontrollen und muss sie nun, vor Weihnachten, vor Beginn des Weihnachtsmarktes, verstärken. Der Hebel ist das europäische Recht: Wer nach Deutschland kommt, darf das im Rahmen der Freizügigkeit, so lange er hier arbeitet oder ein Unternehmen betreibt. Nach Deutschland gehen und betteln hingegen ist nicht erlaubt. Für uns wiederum gilt: Jeder Cent, den wir diesen Leuten in den Becher werfen, bewirkt das Gegenteil: Er macht Frankfurt interessant und lukrativ für die Bandenbosse.

Doch der Kampf gegen die Windmühle kann nicht gewonnen werden. So lange der Wohlstand hier so groß ist wie die Armut dort, müssen wir wohl oder übel mit Bettelbanden leben lernen.

Ebenfalls leben müssen die Frankfurter auch in diesem Jahr mit einer fehlenden Weihnachtsbeleuchtung in Zeil und Neuer Altstadt.

