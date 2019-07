Frankfurt: Polizeieinsatz auf der Zeil sorgt für Kritik

Im Internet taucht ein Video von einem nächtlichen Polizeieinsatz in Frankfurt auf, in dem zu sehen ist, wie Einsatzkräfte brutal gegen Passanten vorgehen.

In der Nacht zum Samstag ist es bei einem Polizeieinsatz auf der Frankfurter Einkaufsstraße Zeil zu einem Vorfall gekommen, der anschließend auf Twitter veröffentlicht wurde. In dem Video ist zu sehen, wie Einsatzkräfte nach einer Rangelei vor einer Diskothek in der Fußgängerzone gegen Passanten vorgehen. Ein Polizist stößt einem Mann sein Knie in die Magengegend und schleudert ihn danach eine Hauswand. Eine Frau wird an den Haaren zu Boden gezerrt, ein anderer Mann bekommt eine Ladung Spray aus einer Dose ins Gesicht.

Im Kurznachrichtendienst Twitter nimmt die Polizei Frankfurt zu dem Vorfall Stellung: "Wir nehmen die im Zusammenhang damit erhobenen Vorwürfe ernst und werden das Vorgehen rechtlich überprüfen". Und weiter: "Es wurde ein Video veröffentlicht, auf dem der Einsatz von Pfefferspray gegen mehrere Personen zu sehen ist und auch wie eine Frau an den Haaren zu Boden gerissen wird. Was auf dem Video zu sehen ist, sieht nicht gut aus. Ganz im Gegenteil. Die Vorwürfe in dem Zusammenhang kommen an. Das Vorgehen wird rechtlich überprüft werden." Man habe keine Begründung dafür, dass die Frau an den Haaren zu Boden gerissen wird. Allerdings müsse der "Gesamtkontext" erst ermittelt werden.

Die "hessenschau" hatte zuerst über den Vorfall berichtet. Auch auf Instagram reagierte die Polizei auf den Vorfall und die Veröffentlichung des Amateurvideos. "Die Kritik kommt an. Es wird dazu ein weiteres Statement geben." In dem Bericht heiß es, dass ein Sprecher der Polizei Frankfurt noch nicht sagen könne, wann und auf welchem Weg es dieses Statement geben werde.

Bereits Ende letzter Woche war es bei Demonstrationen in Kassel zu umstrittenen Polizeieinsätzen gekommen. Die Polizei Nordhessen prüft die Vorfälle "intern". (skr)