Toter nach Schüssen in Frankfurt-Praunheim: 38-jähriger Mann stirbt am Tatort

Von: Stefan Krieger

Der Tatort im Frankfurter Stadtteil Praunheim. © 5Vision.media

In Frankfurt-Praunheim wird ein Mann auf offener Straße erschossen. Das Opfer verstirbt noch am Tatort. Die Polizei nimmt einen 40-Jährigen fest.

Frankfurt am Main – Ein Mann ist in Frankfurt-Praunheim auf offener Straße erschossen worden. Der 38-Jährige sei am Montagabend (6. Dezember) durch mehrere Schüsse tödlich verletzt worden, wie ein Sprecher der Polizei Frankfurt mitteilte. Gegen 18.40 Uhr seien die Polizisten über den Notruf alarmiert worden.

Mehrere Reanimationsversuche seien nach Angaben der Rettungskräfte erfolglos geblieben. Das Opfer erlag noch im Rettungswagen seinen Verletzungen. Ein 40-jähriger Tatverdächtiger konnte noch vor Ort festgenommen werden. Zu einem möglichen Tatmotiv machte der Sprecher zunächst keine Angaben. Noch am späteren Abend untersuchten Kriminalpolizei und Spurensicherung den Tatort an der Heerstraße, der durch die Ermittlungsbeamten weiträumig abgesperrt wurde. (skr)