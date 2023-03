Becherwurf bei Konzert in Frankfurt: Rapper Kalim lässt Fan zusammenschlagen

Von: Jacob von Sass

Dem Rapper Kalim wird bei einem Konzert in Frankfurt ein Becher auf die Bühne geworfen. Daraufhin lässt er den Werfer zusammenschlagen. Von der Aktion gehen jetzt Videos bei TikTok viral.

Frankfurt – Am vergangenen Mittwochabend (8. März) trat der Hamburger Rapper Kalim im Rahmen seiner „B2B“-Tour in Frankfurt auf. Doch bei seinem Konzert im Club Zoom Frankfurt bekleckerte sich der Musiker nicht gerade mit Ruhm. Nach Angaben von Konzertbesuchern warf während des Auftritts ein Fan einen Becher auf die Bühne in Richtung von Kalim. Daraufhin ließ er den Werfer von einem Kollegen zusammenschlagen.

Wie das Online-Magazin HipHop.de berichtet, ließ Kalim nach dem Wurf den Übeltäter in der Crowd ausrufen. Dieser kam dann auch nach vorne vor die Bühne, wo er grob über das Geländer gehievt wurde, welches den Konzertraum von der Bühne trennt. Danach fordert Kalim seinen Kumpel Santa auf, den jungen Mann im weißen Shirt zu verprügeln. Mehrfach schlägt dieser nun auf den am Boden liegenden Fan ein und konzentriert sich dabei vor allem auf das Gesicht des Werfers. Andere Konzertbesucher machen ebenfalls mit und schlagen zu.

Frankfurter Veranstalter geht nicht dazwischen

Auch fordert Kalim seinen aggressiven Gehilfen dazu auf, weiterzumachen und schreit: „Gib ihm noch eine“. Weder die anwesenden Securitys, noch der Veranstalter gehen bei der brutalen Aktion dazwischen und lassen Santa gewähren. Am Ende gibt Kalim dem Becherwerfer selbst noch eine Backpfeife und ruft dem Publikum entgegen: „Einmal Applaus für den H*rensohn“.

Ist kein unbeschriebenes Blatt: Hier sieht man Kalim als Angeklagten im März 2022 vor dem Amtsgericht St. Georg in Hamburg. © IMAGO/Andre Lenthe Fotografie

Mittlerweile hat der Rapper anscheinend selbst eingesehen, dass Liebe zu den eigenen Fans etwas anders aussieht und äußert sich in seiner Instagram-Story zu dem Vorfall: „Ich möchte mich bei dem Betroffenen entschuldigen, egal was vorher passiert ist, meine Handlung war nicht korrekt.“ Außerdem könne sich der Werfer jederzeit bei ihm melden, um den Vorfall aus der Welt zu schaffen. Ob der Geschädigte auf das Angebot eingeht, bleibt aber abzuwarten.

Rapper Kalim erzürnt das Internet

Auf der Internetplattform reddit wird derweil heiß über den Vorfall diskutiert und viele User haben eine klare Meinung. So schreibt „00multipla“: „Ego wie ein 4-Jähriger“. Auch User „Messerjocke_L“ findet eindeutige Worte: „Wer auf ner live show nicht auf fliegende Becher klarkommt, hat auf ner Bühne nichts zu suchen. Trotz Entschuldigung jeden Respekt verloren. Wer live shows macht, sollte vorher vielleicht selbst erstmal ein paar besuchen, wtf man.“ (Jakob von Sass)