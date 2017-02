Weitere Niederlage vor Gericht: Renn-Klub legt erneut Berufung ein

Rennbahn in Frankfurt

Frankfurt - Als Urteil "ohne Auswirkungen" hat am Dienstag der Frankfurter Renn-Klub eine weitere juristische Niederlage vor Gericht bezeichnet. Im seit vielen Monaten dauernden Rechtsstreit hat das Landgericht Frankfurt am Montag entschieden, dass die Galopprennbahn geräumt werden muss.

Die Verträge zur Nutzung des Geländes seien juristisch korrekt gekündigt worden. Das Rennbahngelände sollte eigentlich bereits zu Jahresbeginn dem Deutschen Fußballbund (DFB) übergeben werden, der dort den Bau eines DFB-Leistungszentrums plant. Mit dem Urteil bestätigte die 14. Kammer des Landgerichts die Linie einer Entscheidung der 12. Kammer vom Dezember 2016. Damals hatte die Stadt mit Erfolg auf Räumung geklagt. Dieses Mal standen sich im Justizmarathon die städtische Hippodrom GmbH und der Renn-Klub vor Gericht gegenüber.

Der Verein erklärte am Dienstag, man habe bereits Berufung gegen das neue Urteil vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt eingelegt. Dort ist bereits die Berufung gegen das Urteil der 12. Kammer des Landgerichts vom Dezember anhängig. Darüber will das OLG am 7. April bei einem als entscheidend geltenden Termin verhandeln. Bis dahin wird sich nach Einschätzung von Experten im Rechtsstreit nichts mehr tun. Den das OLG hat Anfang Februar eine Vollstreckung der von der Stadt durchgesetzten Räumung fürs erste gestoppt. (dpa)