Polizei im Einsatz bei Hauptwache in Frankfurt – Einschränkungen bei S-Bahnen

In Frankfurt kommt es zu Verzögerungen auf fast allen S-Bahn-Linien. Zwischen Hauptwache und Konstablerwache ist offenbar die Polizei im Einsatz.

Frankfurt – Auf fast allen S-Bahnlinien in Frankfurt kommt es derzeit zu Verspätungen und Zugausfällen. Das teilte der RMV am Mittwochnachmittag (11.12.2019) mit. Grund sind demnach ein Polizeieinsatz an der Hauptwache, sowie ein Notarzteinsatz an der Konstablerwache. Ob beide Ereignisse miteinander in Verbindung stehen, blieb vorerst unklar. Ein Sprecher der Polizei konnte auf Anfrage zunächst keine weiteren Angaben zu der RMV-Meldung machen.

Frankfurt: RMV meldet Ermittlungen der Polizei zwischen Hauptwache und Konstablerwache

Auf den Anzeigetafeln in den S-Bahnen in Frankfurt meldete der RMV derweil polizeiliche Ermittlungen zwischen Frankfurt-Hauptwache und Frankfurt-Konstablerwache. Zwischen den Stationen Frankfurt Hauptbahnhof und Frankfurt Süd komme es zu Ausfällen und Verspätungen.

Die Verzögerungen im S-Bahn-Verkehr betreffen beide Fahrtrichtungen. Fahrgäste aller fast aller S-Bahnlinien (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 und S9) in Frankfurt müssen mit Einschränkungen rechnen.