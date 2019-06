RMV testet Kleinbusse ohne Fahrer - Sind sie die Zukunft?

Dieser selbstfahrende E-Bus ist ab Herbst in der Stadt Monheim am Rhein unterwegs. Auch Frankfurt testet bald solche Fahrzeuge.

Ein Verantwortlicher fährt mit, um im Notfall eingreifen zu können, doch grundsätzlich fahren am nördlichen Mainufer bald zwei Kleinbusse ohne Fahrer.

Frankfurt - Zwei selbstständig fahrende Kleinbusse sollen von Herbst an auf einem Teil des nördlichen Mainufers in Frankfurt unterwegs sein. Zwei weitere werden im ländlichen Raum erprobt, teilte der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) jetzt mit. Ganz alleine werden die Fahrgäste nicht in den Mobilen sitzen, die zwischen sechs und acht Plätze bieten sollen. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass ein Verantwortlicher mitfahren muss, um im Notfall den Halteknopf zu drücken.

Zur zeitlichen Länge oder Größe und Aussehen der Kleinbusse konnte Sprecherin Vanessa Rehermann nichts sagen. Es stehe noch nicht fest, bei wem RMV-Tochter Fahma die vier Kleinbusse kauft, sagte sie. Auch sei noch nicht entschieden, in welcher Region der Test auf dem Land erfolgen soll. Sicher sei jedoch, dass die psychologische Schwelle zum Einsteigen in Frankfurt niedrig liegen soll: "Bei dem Test am Mainufer können Fahrgäste gratis mitfahren." Das nördliche Mainufer wird im August probeweise ein Jahr für den Verkehr zwischen Alter Brücke und Untermainbrücke gesperrt.

"Autonomes Fahren ist einer der Trends der Zukunft und bietet uns eine vollkommen neue Möglichkeit, mobil zu sein", sagte RMV-Geschäftsführer Knut Ringat. Das Pilotprojekt ermögliche, Erfahrungen mit der neuen Technologie zu sammeln und einschätzen zu können, wie man sie in den öffentlichen Nahverkehr integrieren könne.

Kleinbusse ohne Fahrer: Emotionen sind dabei

Dazu beitragen werden die Erkenntnisse der Frankfurt University of Applied Sciences, die den Test wissenschaftlich begleitet: "Wir wollen Fahrgäste befragen, die Experten, die für den Betrieb verantwortlich sind, und dann den RMV beim Einsatz im öffentlichen Raum beraten", sagt Petra K. Schäfer, Professorin für Verkehrsplanung. Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) verkündet: "Die Stadt Frankfurt wird damit eine wichtige Rolle bei der Erprobung autonomer Fahrzeuge einnehmen." In die Umsetzung involviert sind auch die VGF und Traffiq: "Neue Technologien sind immer mit Emotionen verbunden", sagt deren Geschäftsführer Tom Reinhold.

In der Vergangenheit kamen in Frankfurt fahrerlose Mobile bereits am Flughafen und dem FH-Campus zum Einsatz. Das nun geplante Vorhaben im öffentlichen Raum wäre das erste in Hessen.

Nicht aber in Deutschland. Am Bodensee führt ein Testfeld auf fünfeinhalb Kilometern quer durch Friedrichshafen. Es bietet unterschiedlichste Verkehrsszenarien - vom Einfädeln auf der Schnellstraße, Tempo-30-Zonen an Schulen bis zu Schattenspielen einer Allee. Unternehmen bietet die Stadt damit die Möglichkeit, die Technologien nicht nur zu erproben, sondern auch zu entwickeln. Wichtig ist den Verantwortlichen, dass es sich um "automatisiertes Fahren" handelt, betont Monika Blank, Leiterin der Friedrichshafener Stadt-Pressestelle. "Autonom" seien die Fahrzeuge nicht unterwegs: Es sitze immer ein verantwortlicher Mensch mit drin.

Kleinbusse ohne Fahrer: Einmalig in Europa

Noch weiter ist Monheim bei Düsseldorf. Im Juli 2017 wurde die Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, im März wurden die ersten Fahrzeuge vorgestellt - und im Herbst geht es los: Fünf E-Busse sollen eine allein mit autonom fahrenden Fahrzeugen bestückte Linie zwischen Busbahnhof und Altstadt bilden. Die mit Sensoren bestückte Route ist vordefiniert. Die Fahrten verlaufen im fließenden Verkehr. Betrieb ist täglich von 7 bis 24 Uhr, es reicht das übliche ÖPNV-Ticket.

"Das gibt es in dieser Kombination kein zweites Mal bundesweit und auch derzeit nicht noch mal in Europa", versichert der Sprecher der Stadt, Thomas Spekowius. Die Bedeutung habe sich auch darin widergespiegelt, dass zur Fahrzeugpräsentation gleich zwei Landesminister angereist waren: "Das passiert in Monheim selten."

VON JUTTA RIPPEGATHER

