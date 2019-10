Giraffenweibchen "Monique" eingeschläfert - Zoo äußert sich zu Gründen 

Schon vier Mal bekam Giraffen-Dame Monique Nachwuchs in Zoo Frankfurt. Nun musste sie eingeschläfert werden.

Traurige Nachrichten aus dem Zoo Frankfurt: Das Giraffenweibchen "Monique" wurde eingeschläfert. Der Zoo äußert sich zu den Gründen.

Frankfurt - Mit ihren 25 Jahren war Giraffendame Monique ein echtes Urgestein im Frankfurter Zoo. Viele Besucher kamen regelmäßig an ihrem Gehege vorbei. Viermal schon brachte sie Nachwuchs auf die Welt. Nun musste die Netzgiraffe leider eingeschläfert werden. Um ihr weitere Schmerzen zu ersparen.

Wie der Zoo Frankfurt am Mittwoch auf seiner Internetseite bekannt gab, wurde das Giraffenweibchen Monique am Dienstag (08.10.2019) krankheitsbedingt eingeschläfert. Das Tier habe in den vergangenen Wochen eine "hochgradig schmerzhafte Gelenkentzündung im Fesselgelenk des Vorderbeins" entwickelt, heißt es vom Zoo.

Frankfurt: Giraffe "Monique" eingeschläfert - Massive Schmerzen im Vorderbein

Keine Therapie soll bei der Giraffe mehr angeschlagen haben. Das Tier habe wegen seiner Schmerzen zusehends abgebaut. Aus diesem Grund habe sich das Zooteam schließlich entschieden, Monique einzuschläfern. "Kein leichter Schritt" für die Mitarbeiter, heißt es in dem Bericht. Die Netzgiraffe, die 1995 von einem Zoo aus Amsterdam nach Frankfurt kam, war mit ihrer "ruhigen und geduldigen Art allen ans Herz gewachsen."

Die Entzündung war jedoch nicht die erste Erkrankung der Giraffe. Laut dem Zoo Frankfurt soll das Tier schon seit Jahren wegen einer überlangen Klaue an ihrem anderen Vorderbein in Behandlung gewesen sein. Denn wegen einer Gelenkfehlstellung konnte das Tier die Klaue nicht mehr richtig abnutzen. Nach mehreren Eingriffen mit Vollnarkosen und viel Training schien es besser zu werden. Dann machte das andere Bein Probleme.

Zoo Frankfurt: Giraffe eingeschläfert - Neue Gefährtin für Shujaa

Auch für die sechs Jahre alte Giraffendame Shujaa, die mit Monique das Gehege teilte, wird sich nun einiges ändern. Nach dem Tod ihrer einstigen Mitbewohnerin soll Shujaa jedoch nicht recht lange alleine bleiben. Sie soll schon bald eine neue Gefährtin bekommen. Und zwar das Weibchen "Bine" aus dem Tierpark Berlin. Sobald der Transport organisiert ist, wird das Tier laut Zoo nach Frankfurt kommen.

(svw)

Auch die 20-jährige Giraffe Hatari aus dem Zoo Frankfurt ist bereits gestorben. Morgens wurde sie geschwächt und liegend in ihrem Gehege gefunden. Einige Tage später war sie tot.