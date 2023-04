Schwerer Unfall auf A5: Kind kommt mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Von: Hannah Köllen

Teilen

Auf der A5 ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 12-jähriger Junge erlitt eine Kopfverletzung und kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Frankfurt - Bei einem Verkehrsunfall auf der A5 ist am Mittwochmorgen (19. April) ein Kind schwer verletzt worden. Als der Verkehr auf der A5 zwischen dem Westkreuz Frankfurt und der Anschlussstelle Westhafen gegen 6.45 Uhr stockte, bremste eine 49-jährige Fahrerin, die in Richtung Süden unterwegs war, ihren Audi auf der mittleren Spur ab.

Ein Rettungshubschrauber kam bei einem Unfall auf der A5 zum Einsatz. Ein 12-jähriger Junge erlitt eine Kopfverletzung und musste von dem Hubschauber ins Krankenhaus gebracht werden. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Ein 67-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Mercedes Sprinter auf das Heck des Audi auf. Anschließend krachte ein 59-jähriger Mann mit seinem Peugeot in den Sprinter. Alle drei Fahrer blieben unverletzt.

Schwerer Unfall auf A5 bei Frankfurt: Kind wird von Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

In dem Mercedes Sprinter saß neben dem 67-jährigen Fahrer noch ein 12-jähriger Junge. Er wurde bei dem Zusammenstoß am Kopf verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 30 000 Euro. (hko)

Erst kürzlich verletzten sich auf der A5 bei Frankfurt 15 Menschen bei einem Unfall.