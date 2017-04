Spritztour von 15-Jährigem endet auf der Wache

Frankfurt - Ein 15-jähriger Frankfurter unternimmt am Montagabend eine Spritztour mit dem Wagen seines Stiefvaters. Das Ergebnis: 5000 Euro Schaden und eine Festnahme.

Offenbar heimlich hat sich der Jugendliche den Schlüssel für den Audi Q7 seines Stiefvaters aus dem Versteck in der Wohnung genommen, so die Polizei. Zusammen mit weiteren Jugendliche startet der 15-Jährige dann die Spritztour. An der Kreuzung Rosa-Luxemburg-Straße und Dillenburger Straße kommt es zu einem ersten Unfall - der Junge flüchtet vom Unfallort, berichtet die Polizei weiter. Der Geschädigte folgte allerdings dem Wagen und informierte auch die Beamten.

In Heddernheim versucht der Jugendliche weiter, seinen Verfolger abzuschütteln, laut Polizei allerdings vergeblich. An der roten Ampel in der Nassauer Straße misslingt dabei der Versuch, an den hier wartenden Autos links vorbei über den Gehweg zu flüchten. Bei dieser Aktion kollidiert der 15-Jährige in dem Audi mit drei weiteren Wagen. Deren Fahrer stellen ihn schließlich, so die Beamten. Während mehrere Jugendliche aus dem Audi flüchten, ist die Fahrertür verkeilt und der junge Unfallfahrer letztlich eingeschlossen. Die Polizei nimmt ihn schließlich fest.

Schon mehrfach ist der 15-Jährige in den letzten Monaten beim Fahren ohne Führerschein von der Polizei erwischt worden. Dieses Mal verläuft ein Drogenvortest positiv - er kommt mit auf die Wache. Hier wird er schließlich von seinen Eltern samt beschädigtem Audi abgeholt. (jo)

