Straßenbahnlinie 11 soll weit über den Höchster Bahnhof hinaus fahren

Verkehrsdezernent Klaus Oesterling hat die Idee, die Straßenbahnlinie 11 über den Höchster Bahnhof hinaus zu verlängern. Doch wie könnte das gehen?

Frankfurt - Die Höchster waren überrascht, als Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) plötzlich wieder mit der alten Idee kam, die Straßenbahn von der Endhaltestelle Zuckschwerdtstraße bis zum Höchster Bahnhof zu verlängern. Das steht zwar im Eingemeindungsvertrag, aber der ist von 1928 - und inzwischen gibt es S-Bahnen.

Trotzdem hat die Idee einen gewissen Charme. Und bietet reichlich planerischen Konfliktstoff: Um keine Häuser abreißen zu müssen, gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, die Straßenbahntrasse auf Höhe der Endhaltestelle zu verschwenken und auf Höhe des Bahndamms zu bringen. Weil der Bahndamm ohnehin schon im Fokus der Planungsgesellschaft der Regionaltangente West (RTW) steht, sollen deren Planer sich nun auch Gedanken darüber machen, wie man das bewerkstelligen könnte.

Wie nach Zeilsheim? – Bisher kein geeigneter Platz für Endhaltestelle gefunden

Und weil sich nun auch die Frankfurter FDP jüngst mit verkehrspolitischen Vorschlägen zum Themenkomplex geäußert hat, sieht der Verkehrsdezernent die Zustimmung der Liberaldemokraten zur Verlängerung der Straßenbahnlinie 11 bis zum Höchster Bahnhof gegeben: "Die Zahl der Befürworter dieses Projekts" scheine "immer größer zu werden", heißt es in einer Mitteilung des Büros von Oesterling: "Auch die von der FDP jetzt vorgeschlagene Verlängerung über die Jahrhunderthalle hinaus bis Zeilsheim" sei "sicherlich sinnvoll" und werde deshalb auch bereits geprüft.

Dabei werde über eine Verlängerung bis nach Zeilsheim nachgedacht. Bisher sei es jedoch noch nicht gelungen, im äußersten Westen der Stadt einen geeigneten Platz für eine Endhaltestelle zu finden. "Wenn die FDP hier einen geeigneten Vorschlag macht, werden wir ihn konstruktiv prüfen", sagt Oesterling.

Wenig Möglichkeiten für eine Verlängerung der Straßenbahntrasse

Schaut man sich den Stadtplan an, könnte eine Verlängerung zur Jahrhunderthalle oder nach Zeilsheim nur wenigen Wegen folgen: Entweder ebenfalls der Bahntrasse bis zum S-Bahn-Halt Zeilsheim oder - mit einer Verschwenkung nach der Bleiwerksbrücke zur Pfaffenwiese (Jahrhunderthalle) und weiter durch die heutigen Gärten bis zur Märchensiedlung.

Ein Abzweig von der bestehenden Bahntrasse nach Liederbach durch das Gewerbegebiet Silostraße oder gar die Parkstadt Unterliederbach erscheint angesichts der bestehenden Bebauung mehr als fraglich - allerdings soll auch die Regionaltangente West nach dem Höchster Bahnhof auf die Leunastraße verschwenkt werden, um auf der Leunabrücke den Main in Richtung Süden zu queren. Dort, im Westen Höchsts, soll bekanntlich eine Station der Regionaltangente in die Mitte der Leunastraße gebaut werden.

Verkehrspolitischen Vorschläge der FDP: Schritt in die richtige Richtung

Der Verkehrsdezernent bewertet die verkehrspolitischen Vorschläge der FDP als Schritt in die richtige Richtung. "Ich begrüße, dass die Frankfurter FDP sich von einer Orientierung rein auf den Autoverkehr löst und jetzt auch Vorschläge zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und zum Ausbau der Radwege macht." Auch wenn die FDP-Vorschläge zum Radverkehr jetzt zu spät kämen, weil die Regierungsfraktionen mit den Initiatoren des Radentscheids bereits eine verbindliche Vereinbarung über den Ausbau des Radverkehrs in den nächsten Jahren getroffen hätten, sei dies ein Schritt in die richtige Richtung.

