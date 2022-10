Toter an der Frankfurter Hauptwache gefunden

Von: Niklas Hecht

Teilen

An der Hauptwache in Frankfurt wird am Donnerstagmorgen ein Toter gefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Frankfurt - An Gleis drei der S-Bahnhaltestelle Hauptwache in Frankfurt ist am Donnerstagmorgen (6. Oktober) ein Toter gefunden worden.

Wie ein Sprecher der Polizei Frankfurt auf Nachfrage mitteilt, seien die Beamten gegen fünf Uhr zum Einsatzort gerufen worden. Der Tote habe nicht auf den Gleisen, sondern auf dem Bahnsteig gelegen.

An der Frankfurter Hauptwache wurde ein Toter gefunden. © 5vision

Tor an Hauptwache in Frankfurt gefunden: keine Auswirkungen auf Verkehr

Der Bahnsteig sei nun abgesperrt und man habe die Ermittlungen aufgenommen. Auswirkungen auf den Verkehr hat der Leichenfund nicht. Zuerst hatte der Hessische Rundfunk über den Fall berichtet. (nhe)

Vor einigen Wochen fanden Passanten in Frankfurt ebenfalls eine Leiche. Auch hier stand die Polizei vor einem Rätsel.