Zoo Frankfurt: Trauer um beliebte Tiger-Dame Malea

Nach fast 20 Jahren muss der Zoo Frankfurt Abschied von einem seiner Stars nehmen. Es bestand keine Hoffnung mehr.

Eine beliebte Bewohnerin des Zoos Frankfurt ist gestorben

ist gestorben Malea hatte vier Kinder

Ihr Tiger-Nachwuchs trägt ihr Erbe in die Welt

Frankfurt - Der Zoo Frankfurt muss Abschied von einer seiner beliebtesten Bewohnerinnen nehmen. Tiger-Dame Malea ist am 22. April eingeschläfert worden. Schon zuvor hatte die betagte Großkatze für sorgenvolle Gesichter im Zoo Frankfurt gesorgt. Malea schwankte beim Gehen, musste sich übergeben. Schon zuvor hatte die Mutter von vier Kindern stark an Gewicht verloren.

Malea hat Tiger-Erben auch außerhalb des Zoos Frankfurt

Die stolze Tigerin, die 2001 in Berlin geboren und 2004 in den Zoo Frankfurt gekommen war, war nur noch ein Schatten ihrer selbst. „Es ist immer sehr traurig und auch ein großer Verlust, ein so charismatisches Tier wie Malea einschläfern zu müssen“, so Zoodirektor Dr. Miguel Casares über den Verlust. Aufgrund des hohen Alters - in der Wildnis werden Tiger 10 bis 15 Jahre alt - und der schlechten Prognose der Tierärzte habe man sich schweren Herzens dazu entschlossen, Maleas Leid zu beenden.

Was bleibt, sind Maleas Nachkommen. Vier Tiger-Kitten hat sie zusammen mit ihrem Partner Iban zur Welt gebracht. Tiger-Mädchen Daseep erblickte 2010 das Licht der Welt und wurde von Hand aufgezogen. Die beiden Brüder Taur und Asim tapsten 2011 schnurstracks in die Herzen der Besucher des Zoos Frankfurt. Und 2013 wurde mit Berani eine Tiger-Dame geboren, die in Sachen Beliebtheit ihrer Mutter in nichts nachstand. Als Teil des europäischen Zuchtprogramms hat Malea inzwischen Erben auf dem ganzen Kontinent.

Tiger-Dame Malea aus dem Zoo Frankfurt war bereits schwer krank

Warum Malea es trotz aufwändiger Pflege nicht bis in ihr 20. Lebensjahre schaffte, wird jetzt im Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL) in Gießen untersucht. Die Symptome, erklärt der Zoo Frankfurt, weisen auf ein Nierenversagen bei der Tiger-Dame hin. Ein solches tritt bei älteren Katzen häufig auf. Möglich ist aber auch, dass Malea einen Schlaganfall erlitten hat.

Schon vor sechs Jahren musst Malea von ihrem Partner Iban Abschied nehmen. Er verstarb im Mai 2014 im Alter von 14 Jahren. Er war an einer Erkrankung von Leber und Niere im Zoo Frankfurt gestorben.

Wer die verbliebenen Tiger im Zoo Frankfurt besuchen möchte, bekommt dazu wahrscheinlich bald Gelegenheit. Die Wiederöffnung des Zoos könnte bald erfolgen.