Umweltzone wird auf ganze Stadt ausgeweitet

Frankfurt - Die Umweltzone für Autos soll auf das gesamte Frankfurter Stadtgebiet ausgeweitet werden. Eine entsprechende Vorlage beschloss die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend unter anderem mit den Stimmen der schwarz-rot-grünen Koalition.

Der Magistrat soll nun die Ausweitung beim hessischen Umweltministerium beantragen. Bisher ist Frankfurts Umweltzone 110 Quadratkilometer groß. Autos benötigen seit 1. Januar 2012 eine grüne Plakette, um in diese Zone hineinfahren zu dürfen. Mit der Ausweitung sollen die am Autobahnring gelegenen Stadtteile Höchst, Griesheim, Bonames, Seckbach und Bergen-Enkheim in die Zone aufgenommen werden. Ausgenommen bleiben etwa Autobahnen, die durch städtisches Gebiet führen sowie Zufahrten zu Flughafen und Messe. Auch für autobahnnahe Gewerbegebiete sind Ausnahmen vorgesehen. In Hessen gibt es Umweltzonen in Frankfurt, Wiesbaden, Offenbach, Darmstadt und Marburg. Bundesweit sind es 54 Städte. (dpa)

