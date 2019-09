Unfall mit E-Scooter: Frau (20) schwer im Gesicht und am Kopf verletzt 

E-Schwerer Unfall mit einen E-Scooter in Frankfurt: Eine Frau (20) wird schwer im Gesicht und am Kopf verletzt.

Update vom 28.09.2019, 10.33 Uhr: Zu dem schweren Unfall mit einem E-Scooter in Frankfurt gibt es neue Details: Die zwei Frauen hatten versucht, auf einem E-Scooter die Straße zu überqueren. Dann kam es zu dem folgenschweren Unglück: Das Vorderrad verfing sich in einer Straßenbahnschiene, beide Frauen stürzten zu Boden.

Während die Fahrerin sich schwer am Kopf und im Gesicht verletzte, blieb ihre Freundin unverletzt und kam mit einem Schock davon. Rettungskräfte brachten die 20-Jährige in eine Klinik. Über ihren aktuellen gesundheitlichen Zustand konnte die Polizei laut Hessenschau keine Angaben machen.

Erstmeldung vom 28.09.2019, 10.15 Uhr: Frankfurt - Eine 20-Jährige ist bei einem Unfall mit einem E-Scooter in der Frankfurter Innenstadt schwer im Gesicht und am Kopf verletzt worden.

Sie war in der Nacht zu Samstag zusammen mit einer 21-Jährigen auf dem Tretroller unterwegs, wie ein Sprecher der Polizei der dpa sagte.

Unfall in Frankfurt: Frauen fahren zu zwei auf E-Scooter

Die beiden Frauen seien mit den Rädern des Scooters in einer Straßenbahnschiene hängenblieben. Die Fahrerin fiel der Polizei zufolge auf das Gesicht, die Beifahrerin blieb unverletzt. Seit etwa vier Monaten sind die E-Tretroller in Frankfurt erlaubt. Das Fahren zu zweit gilt als Verkehrsverstoß. (dpa/chw)

Zu einem schweren Unfall mit einem E-Scooter in Frankfurt ist es jüngst in Frankfurt-Sachsenhausen am Ende der Friedensbrücke gekommen.