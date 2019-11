Frankfurter Weihnachtsmarkt überrascht Besucher mit ungewöhnlicher Show

Der Weihnachtsmarkt Frankfurt im Europaviertel und auf dem Dach des "Skyline Plaza" öffnet die Tore. Das Highlight: Motorradfahrer in einer riesigen Weihnachtskugel.

Frankfurt - Freitag ist es so weit. Der Weihnachtsmarkt im Herzen des Europaviertels und auf dem Dach des Konsumtempels "Skyline Plaza" öffnet seine Pforten. Es locken der atemberaubende Blick auf die Skyline, Genüsse aus zehn europäischen Ländern, Live-Musik und bei der festlichen Eröffnung die schnellste Weihnachtsmann-Show - mit Motorradfahrern in der größten Weihnachtskugel der Welt. Wenn die Sonne über der Main-Metropole untergeht, funkeln die größte Weihnachtskugel der Welt, die einen Durchmesser von 5,5 Meter hat.

Die Atmosphäre des Weihnachtsmarktes, der zum zweiten Mal seine Tore öffnet, verspricht so einiges. Passend zum Europaviertel in der internationalsten Stadt Deutschlands, bieten Gastronomen in zehn verschiedenen Hütten europäische Spezialitäten an.

VON ENRICO SAUDA

