Frankfurt und Umgebung: Tragen Sie hier Restaurants und Geschäfte ein, die jetzt Service bieten

Frankfurt in der Coronakrise: Glücklicherweise liefern viele Restaurants oder andere lokale Betriebe oder bieten andere Services an.

Coronakrise in Frankfurt und Umgebung: Restaurants und Geschäfte sind geschlossen - doch viele liefern oder bieten Services an. Helfen Sie uns dabei, die Betriebe aufzulisten.

Die Krise um das Coronavirus* bringt Restaurants, Geschäfte und lokale Betriebe in Bedrängnis.

Viele Gastro-Betriebe und Läden in Frankfurt am Main und Umgebung bieten ihren Service aber trotzdem an - doch viele wissen nichts davon.

Tragen Sie im folgenden Formular Restaurants, Geschäfte oder Betriebe ein, die trotz Coronakrise weiterhin einen Service anbieten.

In Kürze veröffentlichen wir aus den Ergebnisse eine Übersicht und eine Karte, mit deren Hilfe sich jeder einen Überblick über das lokale Angebot in Frankfurt machen kann.

Sie können das Formular sowohl als Betreiber als auch als Kunde nutzen, der auf sein Lieblingslokal, seinen Lieblingseinzelhändler oder auf einen anderen gewerblichen Service in Zeiten der Coronakrise in Frankfurt hinweisen möchte.

Corona in Frankfurt: Helfen Sie mit die lokalen Angebote zu sammeln

Einfach dazu wenige Felder ausfüllen und auf Senden klicken. In Kürze generieren wir aus Ihren Einsendungen eine interaktive Karte mit allen Angeboten in Frankfurt.

