Nach Wohnungsdurchsuchung in Frankfurt: Offenbar Briefe von Ex-RAF-Mitglied sichergestellt

Von: Niklas Hecht, Erik Scharf

Nach diesen RAF-Terroristen wird immer noch gefahndet: Burkhard Garweg (l.), Ernst-Volker Staub und Daniela Klette. Oben die Fahndungsfotos, unten Alterssimulationen. © dpa

Auf der Suche nach Ex-RAF-Mitglied Burkhard Garweg stellt die Polizei in Frankfurt und Hamburg Briefe sicher. Diese sollen nun im Labor untersucht werden.

Frankfurt - Die Suche nach Ex-RAF-Mitglied Burkhard Garweg geht weiter. Vergangene Woche hatten Zielfahnder des Landeskriminalamts in Frankfurt und Hamburg die Wohnungen mehrerer Familienmitglieder Garwegs sowie ein Hotelzimmer durchsucht. Dabei stellten die Ermittler offenbar zwei Briefe des Ex-RAF-Mitglieds sicher, wie der Spiegel jetzt berichtet.

Eine Untersuchung im Labor solle nun klären, ob an den Briefen wirklich DNA von Garweg hafte und wann sie verschickt worden seien. „Dein B.“, stehe am Ende von einem der Briefe, welcher an ein Elternteil gerichtet gewesen sei, berichtet der Spiegel weiter. Der Inhalt der Briefe sei laut Staatsanwaltschaft Verden in Niedersachsen nicht verfahrensrelevant.

Spurensuche in Frankfurt: Fahndung nach Burkhard Garweg läuft weiter

Gemeinsam mit Daniela Klette und Ernst-Volker Straub soll Garweg seit 1999 Supermärkte und Geldtransporter ausgeraubt haben. Dem ehemaligen RAF-Trio wird zudem vorgeworfen, an der Sprengung des Gefängnisneubaus in Weiterstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) beteiligt gewesen zu sein.

Neben den Briefen beschlagnahmten die Ermittler bei den Wohnungsdurchsuchungen auch Handys und Laptops und entnahmen den Familienangehörigen DNA-Vergleichsmaterial. Die Verwandte gelten laut Polizei aber nicht als Beschuldigte, sondern als Zeugen.

RAF Die Rote Armee Fraktion (RAF) war eine linksextremistische terroristische Vereinigung Deutschland. 1998 löste sie sich auf. Bis dahin war sie für 33 Morde an Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Polizisten, Zollbeamten und amerikanischen Soldaten verantwortlich. Darüber hinaus entführten sie Hanns Martin Schleyer und zogen mehrere Geiselnahmen, Banküberfälle und Sprengstoffattentate mit über 200 Verletzten durch.

RAF-Trio soll an Sprengung in Weiterstadt beteiligt gewesen sein

Garweg soll auch in den vergangenen Jahren an Verbrechen beteiligt gewesen sein. Laut Spiegel soll im Rahmen der Ermittlungen zu einem Überfall auf einen Geldtransporter in Stuhr (Landkreis Diepholz) im Jahr 2015 DNA-Treffer zu Klette und Straub ausgewertet worden sein. Bislang habe den Ermittlern aber DNA-Vergleichsmaterial gefehlt, um Garweg möglicherweise auf die Spur zu kommen. (esa/nhe)