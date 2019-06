World Club Dome: Das waren die großen Highlights

Was für eine Gaudi. Drei Tage lang dröhnten die Bässe, blitzten die Lichter und schossen Feuerfontänen in die Höhe.

Frankfurt - Carina und Bernd Breiterverwandelten die Commerzbank-Arena im Stadtwald zum siebten Mal in den größten Club der Welt - und gut 180 000 Freunde der elektronischen Musik pilgerten in die Weltmeisterschafts-Arena.

Mehr als 230 DJs und Music-Acts sorgten bei "Big City Beats World Club Dome Space Edition" für beste Stimmung bei den Besuchern. Überraschend - zumindest fürs Publikum - stürmten etwa Mitglieder der Band "Black Eyed Peas"die Bühne, während DJ Steve Aokispielte. Auch mit dem DJ auf der Bühne: der weltbekannte Produzent Timbaland. Der aber nur ein sehr kurzes Gastspiel gab. Nicht so die "Black Eyed Peas". Ihr Konzert in Bad Hersfeld war ausgefallen und spontan wie sie nunmal sind, düsten sie nach Frankfurt, um ihren Freund Bernd Breiter zu besuchen. So gaben sie ein Clubkonzert, und Breiter hatte nichts dagegen, dass sie den Sonntag dranhängten und sich Zeit für Selfies und Autogramme mit den Fans nahmen.

World Club Dome: Viele Prominente vor Ort

Giulia Siegel, Tochter von Musikproduzent Ralph Siegel, ist selbst DJane und hatte ihren Spaß im VIP-Bereich in der Haupttribüne. Die 44-Jährige, die auch Schauspielerin und Fernsehmoderatorin ist und zudem vor zehn Jahren für RTL im australischen Dschungel campte, traf bei diesem Großereignis auf einen weiteren ehemaligen Dschungel-Camper: Matthias Mangiapane. Am Wochenende müsse sie selbst hinter den Plattentellern stehen. "Doch dieses Wochenende habe ich mir freigehalten, einfach mal um Spaß zu haben", so Giulia Siegel, die mit ihrer 17-jährigen Tochter zur Musiksause kam - und zwei Tage blieb. "Hier auflegen, das würde bestimmt jeder DJ gern, aber das ist nicht mein Metier", sagt Giulia Siegel. "Ich mache das seit 30 Jahren. Mein Bereich sind nicht Festivals, sondern kleine Clubs, Geburtstage und Hochzeiten", so die dreifache Mutter. "Das hier ist toll, aber ich bin der DJ für jedermann", ordnet sich die Frau vom Fach ein. Über einen Mangel an Aufträgen könne sie sich nicht beschweren: "Ich lege viermal pro Woche auf." Und Giulia Siegel verrät noch etwas: "Ab November wird's sehr aktiv." Nicht nur musikalisch, sondern auch, was das Fernsehen betrifft. Natürlich schweigt sie sich über Details aus. Sie sei zum Feiern, nicht zum Arbeiten beim "World Club Dome". Und genau das tat sie.

World Club Dome: Tolle Atmosphäre in der Arena

Unter anderem mit dem Frankfurter Choreograf Tyrown Vincent. "Wir kennen uns aus München", sagt Vincent, der damals bei einer Show Produzent war, "bei der zwei ihrer Kinder mitgelaufen sind". Noch eine weitere Koryphäe des Unterhaltungsfernsehens lauschte den Beats: Joachim Llambi. Der 54-Jährige, der in der Jury der RTL-Sendung "Let's Dance" sitzt und der jüngst Schlagzeilen machte, weil er nach einer längeren Trennung von seiner Frau nun wieder mit ihr zusammen sein soll, ist hin und weg vom "World Club Dome". "Manches ist nicht wirklich meine Musik, anderes aber schon", sagt Llambi. "Allerdings ist es bewundernswert, wie die Macher es schaffen, die Massen so zu mobilisieren und diese Atmosphäre zu schaffen", sagt der ehemalige Turniertänzer, der im Sommer ein paar Tage Urlaub machen möchte. Unter anderem auf Mallorca. Da trifft er vielleicht wieder Bernd Reisig, den er beim "World Club Dome" traf.

Reisig, der sich in Sachen Musik auskennt, war er doch einst Manager von Nena, sieht es ähnlich wie Llambi. "Es ist ein wunderbares Fest der Musik, und es ist einfach bemerkenswert, was Carina und Bernd hier auf die Beine gestellt haben", findet Reisig. "Es ist vor allem ein Aushängeschild für Frankfurt, das die Stadt noch internationaler macht." es

