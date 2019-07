Tragödie bei den Frankfurter Junglöwen - "Sie konnten nichts mehr tun"

Rund 15 Monate nach der Geburt der Frankfurter Löwen-Drillinge gab es eine dramatische Entwicklung im Frankfurter Zoo. Die Pechsträhne geht weiter.

Update, 31. Juli 2019, 12:10 Uhr: 15 Monate nach der Geburt der kleinen Frankfurter Löwen-Drillinge musste eines der Jungtiere eingeschläfert werden. Grund für die Maßnahme war eine Schädel-Missbildung. Die kleine Löwin "Mira" wurde zuvor wegen Auffälligkeiten in der Bewegungskoordination behandelt, wie der Zoo Frankfurt mitteilte. Sämtliche Rettungsversuche von "Mira" seien erfolglos geblieben.

Auch Zoo-Besucher bemerkten den schlechten Gesundheitszustand von "Mira". Sie bewegte sich taumelnd und unsicher. "Da nicht auszuschließen war, dass Mira auch unter starken Kopfschmerzen litt und eindeutig klar war, dass sie keine Chance auf ein normales soziales Löwenleben hatte, mussten wir in Abstimmung mit dem Zuchtbuch für asiatische Löwen und den zuständigen Veterinärbehörden die Entscheidung treffen, Mira zu erlösen", erklärte Zoodirektor Miguel Casares. Die Löwin sei am Dienstag (30. Juli) eingeschläfert worden.

Die kleine "Mira" war zusammen mit ihren zwei Brüdern im April 2018 zur Welt gekommen. Es handelte sich um den ersten Frankfurter Löwen-Nachwusch seit 15 Jahren. Die Namen wurde den drei Löwen von FNP-Lesern gegeben.

Mehr Platz für den König

Nach dem Zuchterfolg hofft der Zoo Frankfurt nun regelmäßig auf Nachwuchs bei den Löwen. Damit dieser aber auch auf der Außenanlage ausreichend Platz hat, soll diese auf 930 Quadratmeter vergrößert werden. Dafür muss jedoch der Wassergraben trockengelegt werden. Geplant ist ein zehn Meter breiter und fünf Meter tiefer Trockengraben, der mit Sandplätzen und üppiger Bepflanzung abwechslungsreich gestaltet wird.

Der Umbau ist auch für den Artenschutz wichtig: Die neuen Haltungsrichtlinien für Großkatzen schreiben nämlich vor, dass die Außenanlage bei Bedarf in zwei abgeschlossene Bereiche getrennt werden kann. Auch diese Vorgabe wird beim Umbau berücksichtigt und damit eine wichtige Voraussetzung für die Zucht der bedrohten Tierart erfüllt.

Rund 1,3 Millionen Euro kostet der Umbau, für den der Zoo mit der Frankfurter Neuen Presse als Medienpartner bereits Ende vergangenen Jahres zur Spendenaktion."

