Steinbach erhält Platz in letzter Reihe

Frankfurt - Vergangenes Wochenende war die Frankfurter CDU-Politikerin aus der Partei ausgetreten. Heute wurde ein Foto veröffentlich,t das ihren neuen Platz im Bundestag zeigt.

Nach ihrem Austritt aus der Unions-Fraktion im Bundestag hat die ehemalige CDU-Abgeordnete Erika Steinbach jetzt einen eigenen Platz in der letzten Reihe des Plenums. Der einzeln stehende Stuhl hinter der CDU/CSU-Fraktion wurde speziell für die 73-Jährige dort montiert, wie eine Parlamentssprecherin bestätigte. Zuvor hatten mehrere Abgeordnete Fotos des leeren Stuhls getwittert.

Ein besonders schöner Platz für mich im Plenarsaal des Deutschen Bundestags pic.twitter.com/YWE6NCaFFA — Erika Steinbach (@SteinbachErika) 19. Januar 2017

Am späten Nachmittag verbreitete auch Steinbach per Twitter ein Bild und schrieb von einem "besonders schönen Platz". Die langjährige Frankfurterin CDU-Politikerin hatte am vergangenen Wochenende wegen der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren Austritt aus der Partei und der Fraktion erklärt. Als fraktionslose Abgeordnete nimmt Steinbach aber ihr Mandat im Bundestag weiterhin wahr. Auch in vergangenen Legislaturperioden hatten fraktionslose Abgeordnete stets Einzelplätze im hinteren Bereich des Plenarsaals. (dpa)

