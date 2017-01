Steinbach verlässt die CDU

Berlin - Die langjährige Frankfurter CDU-Politikerin Erika Steinbach tritt aus Unzufriedenheit mit der Politik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aus der Partei aus. Ihrer Entscheidung sei ein längerer Entfremdungsprozess vorangegangen, sagte Steinbach.

Die Politikerin verband ihre Austrittsankündigung mit einem Lob an die AfD, schloss aber aus, der rechtspopulistischen Partei beizutreten. Ihr Bundestagsmandat will Steinbach behalten. Steinbach sagte, heutzutage würde sie nicht mehr in die CDU eintreten oder sie wählen. „Daraus kann ich nur die ehrliche Schlussfolgerung ziehen, die CDU zu verlassen.“ Sie warf Merkel vor, mit der Grenzöffnung für Flüchtlinge im Herbst 2015 gegen geltendes Recht verstoßen zu haben: Dass monatelang Menschen „unidentifiziert mit Bussen und Zügen über die Grenze geschafft“ worden seien, sei eine „gewollte Maßnahme entgegen unseren gesetzlichen Regelungen und entgegen EU-Verträgen“, sagte die bisherige Sprecherin für Menschenrechte der Unionsfraktion. „Mit den Migranten kamen nicht nur Schutzsuchende ins Land, sondern, wie viele von Anbeginn an gewarnt haben, auch Terroristen,“ sagte Steinbach, die früher dem Bund der Vertriebenen vorstand. Die Sicherheitslage habe sich seit der Grenzöffnung „signifikant verschlechtert“.

Lesen Sie hierzu auch den Kommentar.

Die Frankfurterin äußerte die Hoffnung, dass die AfD in den Bundestag einziehe, „damit es dort endlich wieder eine Opposition gibt“. Kategorisch schloss sie aus, in die AfD einzutreten. „Ich werde keiner anderen Partei beitreten“, sagte sie. Neben der Migrationspolitik nannte sie als Gründe für ihren Austritt auch die Euro-Rettung und den Atomausstieg sowie „den Umgang Merkels mit der eigenen Partei“. (AFP)