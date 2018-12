Exhibitionist in der S7 festgenommen

Frankfurt - Die Bundespolizei hat einen 21-jährigen Frankfurter festgenommen, der in einer S-Bahn der Linie 7 als Exhibitionist sein Unwesen getrieben hat.

Eine 39-jährige Reisende hatte sich, gestern gegen 14 Uhr, telefonisch bei der Bundespolizei gemeldet und mitgeteilt, dass sie in einer S-Bahn von Niederrad in Richtung Hauptbahnhof von einem Mann belästigt würde, der vor ihr die Hose fallen ließ und dann an seinem Geschlechtsteil gespielt hätte.

Als wenig später die S-Bahn im Hauptbahnhof Frankfurt einfuhr, wurde der Mann von einer Streife festgenommen und zur Wache gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (dr)

