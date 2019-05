Drohe gesichtet: Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen zeitweise eingestellt

Symbolbild: Der Flugverkehr wurde am Morgen am Frankfurter Flughafen eingestellt.

Am Frankfurter Flughafen ging zeitweise nichts. Der Flugbetrieb wurde aufgrund der Sichtung einer Drohne eingestellt. Zahlreiche Flüge fielen aus oder wurden umgeleitet.

Update, 9. Mai, 8.55 Uhr:Rund 70 Flüge sind am Donnerstagmorgen am Frankfurter Flughafen ausgefallen. Das bestätigte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport der Nachrichtenagentur AFP. Insgesamt seien für den gesamten Donnerstag 1500 Flüge geplant gewesen.

Gegen 7.30 Uhr wurde die Drohne demnach gesichtet. Um 8.18 Uhr konnte der Flughafen für den Verkehr wieder freigegeben werden. Wie viele Passagiere von der Sperrung betroffen waren, war noch unklar. Es gab zahlreiche Umleitungen für landende Flugzeuge. Die Bundespolizei arbeite an der Aufklärung des Vorfalls, sagte der Fraport-Sprecher.

Erstmeldung, 9. Mai, 8.32 Uhr: Frankfurt - Wegen einer Drohnensichtung ist der Betrieb am Frankfurter Flughafen am Donnerstag eingestellt worden. Es seien aus Sicherheitsgründen derzeit keine Starts und Landungen möglich, sagte ein Sprecher des Flughafen-Betreibers Fraport. Die Drohne sei gegen 7.40 Uhr am Gelände des Flughafens gesichtet worden.

Die Sperrung wurde nach etwa 45 Minuten wieder aufgehoben. Die Bundespolizei ermittelt. Passagiere, die nach Frankfurt reisen oder aus Frankfurt starten wollten, mussten teilweise in den Fliegern ausharren. Zuvor hatte "Hessenschau.de" berichtet.

msb/dpa

