Frankfurter Grüne Soße: „30-Prozent-Regel“ sorgt für Verwunderung

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

Die Frankfurter Grüne Soße sorgt immer wieder für Diskussionen: Was darf rein? Und in welchen Mengen? Im Internet kursiert auch ein besonderer Verdacht.

Frankfurt – Was macht eine gute Frankfurter Grüne Soße aus? Darüber können sich die Geister scheiden. Denn jedes Restaurant und viele Frankfurter Familien haben ihr eigenes Rezept für die Grie Soß. Auch in Kochbüchern und im Internet wimmelt es von Rezepten für die kalte Kräutersoße.

Aber nicht nur Rezepte, sondern auch Fragen, Tipps und Tricks rund um die Grüne Soße sind im Netz zu finden. So empfehlen die Veranstalter des Grüne-Soße-Festivals in Frankfurt, die Kräuter am besten mit einem Wiegemesser zu hacken oder mit einem Fleischwolf zu zerkleinern. Diese sieben Kräuter gehören laut den Grüne-Soße-Experten übrigens in die klassische Grüne Soße:

Original Frankfurter Grüne Soße: Tipps und Tricks zur Verarbeitung der sieben Kräuter

Die sieben Kräuter der klassischen Frankfurter Grünen Soße. © Frank Rumpenhorst/dpa

Borretsch Kerbel Kresse Petersilie Pimpinelle Sauerampfer Schnittlauch

Richtige Mischung der sieben Kräuter macht eine gute Frankfurter Grüne Soße aus

Im Internet, insbesondere auf Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Reddit, finden sich auch Fragen zur Grie Soß. So fragte kürzlich ein Reddit-Nutzer, was es mit der „30-Prozent-Regel“ auf sich habe – und bekam prompt eine Antwort. Keines der sieben Kräuter dürfe mehr als 30 Prozent des Gesamtanteils ausmachen, schrieb ein Nutzer. Das habe etwas mit dem (guten) Geschmack zu tun.

Rezept für Frankfurter Grüne Soße Die Organisatoren des Frankfurter Grüne Soße Festivals schlagen dieses Rezept für Frankfurter Grie Soß vor. Zutaten: 1 Bund Grüne-Soße-Kräuter, 4 Esslöffel (EL) Quark 40 % Fett i. Tr., 3 EL Schmand, 2 EL Crème fraîche, 1 Teelöffel (TL) Salz, 1 TL Zucker, 1 Prise Pfeffer, ½ Zitrone und 1 TL Senf. Zubereitung: Kräuter fein hacken, alles vermischen, umrühren und abschmecken. Dazu passen Salzkartoffeln und hartgekochte Eier.

Die Gärtnereien in Frankfurt-Oberrad, wo traditionell die Kräuter für die Grüne Soße wachsen, wundern sich auf Nachfrage dieser Redaktion über die „30-Prozent-Regel“. Denn in den Kräuterbündeln findet sich meist Petersilie mit einem höheren Anteil – bis zu 40 Prozent seien möglich. Der Anteil anderer Kräuter sei dagegen deutlich geringer. Je nach Jahreszeit werde das Mischungsverhältnis angepasst, um den typischen Geschmack zu erzielen.

Skandalöser Verdacht: Wird die Frankfurter Grüne Soße mit billigem Blattspinat gestreckt?

Ein anderer Reddit-Nutzer hat sogar einen skandalösen Verdacht, was die richtige Kräutermischung angeht: Strecken einige Frankfurter Restaurants ihre Grüne Soße mit tiefgefrorenem Blattspinat? Das sei billiger als Kräuter. Außerdem erhalte man nur so die typisch satte grüne Farbe der Grie Soß.

Die Frankfurter Ortsgruppe des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes zeigte sich auf Nachfrage dieser Redaktion überrascht von dem Vorwurf. Dem DEHOGA seien keine Fälle bekannt, in denen Restaurants ihre Grüne Soße gepanscht hätten. (cas)