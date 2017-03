Vermüllte Grünanlagen kosten hessische Städte immer mehr Geld

Frankfurt - Mit der Freiluftsaison beginnt die Vermüllung vieler Parkflächen. Die Städte geben immer mehr Geld aus, um die Abfälle wegzuräumen. Trotzdem hagelt es Beschwerden. Was tun? Von Ira Schaible

Der Lieferservice bringt die Pizzen zur angegebenen Markierung ans Frankfurter Mainufer, die Kartons bleiben liegen. Der Coffee to go schmeckt in der Sonne auf der Parkbank, den leeren Becher verweht anschließend der Wind. Leere Flaschen, Verpackungsmüll sowie Krähen zwischen verstreuten Grill- und Essensresten - so sieht es in vielen hessischen Grünanlagen vor allem montags aus. "Der öffentliche Raum ist Wohnzimmer und Partyzone zugleich, wird aber nicht von allen mit der gleichen Sorgfalt wie das eigene Zuhause behandelt", heißt es im Antrag "Vermüllung stoppen" der schwarz-rot-grüne Koalition in Frankfurt an den Magistrat. Schon mehr als jeder fünfte Euro für die Grünflächenunterhaltung geht in Hessens größter Stadt für die Reinigung und die Müllentsorgung drauf, wie der Leiter des Grünflächenamtes, Stephan Heldmann, sagt. "Tendenz steigend."

Auch andere Städte müssen immer mehr Steuergeld in die Abfallbeseitigung stecken. "Leider ist es nicht mehr selbstverständlich, dass man seinen mitgebrachten Müll ordnungsgemäß in einem Mülleimer entsorgt oder wieder mit nach Hause nimmt", sagt der Sprecher der Stadt Kassel, Sascha Stiebing. Liegen gelassene Einweggrills, Leergut und sonstige Abfälle verschandelten die attraktiven großen Parkanlagen und Naherholungsgebiete.

"Generell scheint die vermehrte Ablagerung von Müll ein gesellschaftliches Problem zu sein", sagt die Sprecherin der Stadt Gießen, Claudia Boje. Die Stadt Darmstadt stellt fest: "Das Müllaufkommen in den Parkanlagen steigt stetig." Der Stadt Fulda fällt auf, "dass die Bürger im Hinblick auf Müllaufkommen immer seltener Eigeninitiative ergreifen und den Zuständigkeitsbereich ausschließlich bei der Kommune sehen", wie es Johannes Heller von der Stadt formuliert.

"Mehr oder weniger kämpfen alle Städte mit diesen Problemen", bringt es der stellvertretende Leiter der Stabsstelle Sauberes Frankfurt, Michael Eickenboom, auf den Punkt. Einen Königsweg aus der Misere gebe es nicht - trotz zahlreicher Studien, multimedialer Kampagnen, Sonderreinigungen, Kita- und Schulprojekten sowie ehrenamtlichen Engagements. Die Frankfurter Rathaus-Koalition formuliert es so: "Die Ergebnisse sind (...) ernüchternd, wenn es darum geht, die Bevölkerung noch mehr dafür zu sensibilisieren, für die Sauberkeit der Stadt selbst Verantwortung zu tragen und dies im täglichen Verhalten auch zu praktizieren."

Stiebing aus Kassel ist jedoch überzeugt, dass der Kampf gegen den Müll ohne die Bürger nicht gelingt. Der Appell in der Nordhessenmetropole: "Verlassen Sie die Anlagen bitte alle wieder so, wie wir sie gerne antreffen wollen." Hanau versucht mit der Wiedereinführung drei kostenloser Sperrmüllabholtermine pro Jahr wenigstens illegale Abfallberge zu reduzieren. Die meisten Städte stellen mehr oder größere Müllbehälter auf und erhöhen die Reinigungs-Intervalle. In einigen Grünanlagen müsse der Müll mühsam von Hand eingesammelt werden, berichtet Daniel Klose aus der Praxis in Darmstadt. "Die Scherben einer zerbrochene Sektfalsche sind oft über mehr als einen Quadratmeter verstreut sein", ergänzt Heldmann.

Mit Parkwächtern und studentischen Sauberkeitsbotschaftern nimmt Frankfurt in der Freiluftsaison 2017 den Kampf gegen die Vermüllung auf. "Soziale Kontrolle bringt Verhaltensänderungen", beschreibt Eickenboom die Absicht. Außerdem läuft eine online-Befragung zum Thema "Sauberkeit in der Stadt" unter Bürgern und Pendlern. Etwa 1000 hätten schon geantwortet, die Ergebnisse sollten bis Anfang Mai ausgewertet werden, sagt Alexandra Chmielewski vom Umweltdezernat. Davon versprechen sich die Fachleute konkretere Ansatzpunkte.

Eine Studie der Berliner Humboldt-Universität zum "Littering" (Wegwerfen, Verstreuen) im öffentlichen Raum liefert einige Ergebnisse für Frankfurt. Junge Erwachsene (21 bis 30 Jahre) lassen danach am häufigsten Müll liegen, gefolgt von Jugendlichen (bis 20 Jahre). Diese Gruppe schätzt ihr Verhalten allerdings schlechter ein als alle andere Altersgruppen. Auch über 50-Jährige lassen ihren Abfall häufiger auf Plätzen, Gehwegen und Grünflächen zurück als früher, vor allem wenn sie unbeobachtet sind. Die einzige Altersgruppe, die allein seltener Müll liegen lässt als in der Gruppe, sind die 14- bis 17-Jährigen. Eltern verhalten sich in puncto Müllbeseitigung etwas besser als kinderlose Erwachsene. Frauen stehen Männern in nichts nach. Die meisten Müllsünder stammen aus "Stadtgebieten mit ungünstiger Sozialprognose". Einen Zusammenhang zum Bildungsstand gibt es der Studie zufolge nicht.

Ein Mangel an Abfallbehältern ist der Studie zufolge nur selten der Grund dafür, dass Müll liegen bleibt. Bequemlichkeit schon eher. "Ellenbogendenken, fehlende Rücksichtnahme und die Vorstellung, irgendjemand macht das schon weg", nennt Heldmann als Gründe. Alkohol senke die Hemmschwelle, Müll einfach liegen zu lassen, noch weiter. Statt überall neue Mülleimer aufzustellen, sind der Studie zufolge Kampagnen sinnvoll, die vor allem junge Leute ansprechen und transportieren, dass Abfallentsorgung "cool" ist. Auch kleine "Schupser" gelten als erfolgversprechend. Das können etwa gelbe Fußstapfen sein, die auf dem Gehweg zum Mülleimer führen.

Die Studie bietet noch andere Hinweise: "Die Verbundenheit zu einem Ort in der Stadt stärkt die Motivation, den Abfall zu entsorgen." Und: Mehrweg-Produkte populär machen, Verpackungsmüll reduzieren. Mülleimer müssten bunt sein und ins Auge stechen, sagt Heldmann. Bei den Pizza-Kartons könnten Aufdrucke helfen wie: "Bitte in den Mülleimer werfen oder mit nach Hause nehmen!" Eine gepflegte Grünanlage sei kein Luxus, sondern ein Standortfaktor und kulturell, sozial, ökologisch und ökonomisch wichtig. (dpa)

