Steinmeier mit Ignatz-Bubis-Preis geehrt

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat am Dienstag in der Frankfurter Paulskirche den Ignatz-Bubis-Preis entgegengenommen. Die Stadt Frankfurt würdigte mit der Auszeichnung, die mit 50.000 Euro verbunden ist, den Einsatz des SPD-Politikers für Menschenrechte und die internationale Völkerverständigung. Der Preis erinnert seit 2001 an Lebenswerk und Persönlichkeit von Ignatz Bubis (1927-1999), der bis zu seinem Tod viele Jahre lang Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland war. Der frühere Frankfurter Immobilienhändler hat vor allem die Ausgrenzung der Juden und auch anderer Minderheiten in der bundesdeutschen Gesellschaft bekämpft. Der Preis wird alle drei Jahre vergeben. Zuletzt ging er 2013 an das Fritz Bauer Institut, das in Frankfurt den Holocaust erforscht.

