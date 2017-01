Mehrere Tausend Euro aus Handtasche geklaut

Frankfurter - Fette Beute machte ein Handtaschenräuber am Montagnachmittag im Frankfurter Westend. Der Täter erbeutete mehrere Tausend Euro. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Eine 40-jährige Frankfurterin wurde am Montagnachmittag in Frankfurter Westend, Wilhelm-Hauff-Straße, von einem Unbekannten ausgeraubt. Laut Polizei schaffte es der Täter sehr geschickt, der Frau die Handtasche über den Kopf zu ziehen. Noch während er sich von der Geschädigten entfernte, entnahm er zielsicher der Tasche eine schwarze Mappe, in der sich mehrere Tausend Euro Bargeld befanden. Über die Hohenstaufenstraße flüchtete er bis zur Ludwigstraße, wo ihn ein Zeuge, der ihn verfolgt hatte, aus den Augen verlor.

Den Täter beschreibt die Frau als 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von schmaler Statur. Er soll eine dunkle Mütze, eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-53111 entgegen. (ror)

Hier rollen Juwelendiebe ihr Beute in Mülltonnen weg Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)