Fünf Kilo Drogen in Geschirrspüler gefunden

Frankfurt - In einem Geschirrspüler in einem Frankfurter Mehrfamilienhaus hat die Polizei über fünf Kilogramm Drogen gefunden.

Das alte Gerät habe auf dem Dachboden gestanden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach einem anonymen Hinweis nahmen die Beamten am späten Montagabend den Dachboden im Stadtteil Eckenheim unter die Lupe. Sie fanden in dem Geschirrspüler schließlich fünf Kilogramm Haschisch, 110 Gramm Amphetamine sowie etwas Marihuana. Wem die Drogen gehören, muss nach Angaben eines Polizeisprechers noch ermittelt werden. (dpa)

