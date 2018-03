Mitbegründer der Neuen Frankfurter Schule feiert 80. Geburtstag

Frankfurt - F.W. Bernstein ist als Zeichner und Lyriker ein Universaltalent. Im Frankfurt der 60er Jahre etablierte er mit seiner Kolumne in der Satirezeitschrift „pardon“ eine ganz neue Form von Humor.

Am Sonntag wird der Schwabe, bürgerlich Fritz Weigle und seit Langem Berliner, 80 Jahre alt.

In Göppingen geboren und aufgewachsen, studierte Bernstein an der Kunstakademie in Stuttgart und der Hochschule der Künste in Berlin. 1964 wurde er „pardon“-Redakteur und kultivierte in „Welt im Spiegel“ Nonsens in Wort und Bild mit dem Untertitel „Unabhängige Zeitung für eine sauberere Welt“. Mit Robert Gernhardt und F.K. Waechter begründete er die Neue Frankfurter Schule, in Anlehnung an die Frankfurter Schule der Großphilosophen um Adorno und Horkheimer.

Bernstein ist vor allem für seine Wimmelbilder bekannt. Sein Zweizeiler „Die schärfsten Kritiker der Elche/waren früher selber welche“ ist Kult. Der Elch, Wappentier der Neuen Frankfurter Schule, steht als Skulptur vor dem Frankfurter Caricatura-Museum für komische Kunst.

„Aus dem Humor, der darin besteht, dass man trotzdem lacht, und dem Lachen, das im Halse stecken bleiben soll, wurde eine mehrschichtige Form von Unsinn“, hat dialektisch treffend Bernd Eilert über Bernsteins Arbeit formuliert, auch ein Autor der Neuen Frankfurter Schule. Oder, um es mit einem weiteren Reim des Künstlers selbst zu sagen: „Der letzte Sinn – da geht er hin. Sinnverlust ist Lustgewinn.“

Als parodistischer Verseschmied greift Bernstein auf ein breites Repertoire zurück, vom Zweizeiler bis zu klassisch beeinflussten Balladen. Er legt Wert darauf, dass sie sich reimen. Mit seinem Freund Gernhardt widmete er sich besonders dem Sonett.

Vor einem Jahr hat Bernstein einen Band mit „Frischen Gedichten“ im Verlag Antje Kunstmann vorgelegt. Als einziger der Gruppe hat er es zu professoralen Würden geschafft. 1984 wurde er in Berlin auf eine Professur für Komische Kunst und Bildgeschichte berufen.

Als Pädagoge hat sich Bernstein immer bemüht, Cartoon und Grafik zu fördern. In Kassel gehörte er zu den Gründern des Vereins Caricatura, der sich seit 1984 um die Satire mit Ausstellungen verdient macht. Das vor zehn Jahren eröffnete Frankfurter Caricatura-Museum besitzt in seiner Sammlung mehr als 3000 Bernstein-Arbeiten.

Nach dem Tod von Waechter (2005) und Gernhardt (2006) ist Bernstein der letzte Überlebende des Dreigestirns. Am 14. März erhält er in Hanau den Ludwig-Emil-Grimm-Preis. Die Auszeichnung, mit einer Ausstellung auf Schloss Philippsruhe verknüpft, erinnert an den Bruder der aus Hanau stammenden Märchensammler. Der jüngste Grimm war im 19. Jahrhundert Zeichner und Karikaturist.