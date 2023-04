Leichenfund am Flughafen Frankfurt: Erschossener Hund in Kofferraum entdeckt

Von: Sebastian Richter, Florian Dörr

Teilen

Am Frankfurter Flughafen werden zwei Leichen gefunden. Beide Toten weisen Schussverletzungen auf. Im Kofferraum eines Autos entdeckt die Polizei einen toten Hund.

Update vom Samstag, 1. April, 14.45 Uhr: Neue Details zu den zwei gefundenen Leichen in einem Parkhaus am Flughafen Frankfurt: Die beiden Toten sollen ein Paar gewesen sein. Das berichtet Bild. Demnach soll der 47 Jahre alte Mann gezielt am Parkdeck auf seine ehemalige Lebensgefährtin gewartet haben. Die Waffe, mit der er mutmaßlich seine ehemalige Freundin und anschließend sich selbst erschossen haben soll, hatte er nach Bild-Informationen kurz zuvor in einem Waffengeschäft legal geliehen. Die Gründe für die Tat sind weiterhin unklar.

Im Kofferraum des Autos fand die Polizei einen ebenfalls erschossenen Hund, berichtet Bild weiter. Demnach soll es sich bei dem Tier um den gemeinsamen Hund der beiden Toten handeln. Die Polizei war für weitere Rückfragen zunächst nicht zu erreichen.

Zwei Leichen am Frankfurter Flughafen gefunden - Polizei nennt Details

Update vom Freitag, 31. März, 13.29 Uhr: Nach dem Fund zweier Leichen in der Nacht im Parkhaus Gateway Gardens am Flughafen Frankfurt hat die Polizei weitere Details bekanntgegeben. Demnach wurden die Beamten um 3.30 Uhr von einem Zeugen alarmiert, der eine leblose Frau auf einem Parkdeck gefunden hatte. Die 50-Jährige wies Schussverletzungen im Oberkörper auf.

Die alarmierten Beamten fanden bei folgenden Maßnahmen eine weitere tote Person. Es handelte sich dabei um einen 47-jährigen Mann, der sich augenscheinlich selbst tödliche Verletzungen zugefügt hatte. In unmittelbarer Nähe des mutmaßlichen Täters konnte eine Schusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden.

Leichen am Flughafen Frankfurt: Mordkommission ermittelt

Die Hintergründe der Tat am Flughafen Frankfurt werfen noch Fragen auf. Allerdings heißt es bei der Polizei: Opfer und Täter sollen in der Vergangenheit in einer Beziehung zueinander gestanden haben. Welche Motivation der Tat jedoch zugrunde lag, das ist derzeit noch unklar. Ebenso ist der genaue Tathergang Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Frankfurter Mordkommission.

Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise zur Tat und zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/ 755 - 51199 in Verbindung zu setzen.

Das Parkhaus Gateway Gardens am Flughafen Frankfurt ist nach dem Fund von zwei Leichen noch voll gesperrt. © 5vision.news

Zwei Leichen am Frankfurter Flughafen gefunden

Erstmeldung vom Freitag, 31. März, 8.35 Uhr: In einem Parkhaus am Flughafen Frankfurt sind in der Nacht zum Freitag (31. März) zwei Leichen gefunden worden. Nach ersten Informationen der Polizei war gegen 3 Uhr zunächst eine leblose Frau auf einem Parkdeck im Parkhaus Gateway Gardens an der Jean-Gardner-Batten-Straße entdeckt worden.

Kurz darauf stießen Ermittler auf eine weitere Leiche: Auf einer anderen Ebene lag ein toter Mann. Beide Personen wurden nicht in Autos aufgefunden.

Bei der Frau soll es sich um eine 50-Jährige, bei dem Mann um einen 47-Jährigen gehandelt haben.

Leichenfunde am Flughafen Frankfurt: Mutmaßliche Tatwaffe bei totem Mann gefunden

Beide Leichen wiesen nach ersten Informationen Schussverletzungen auf. Eine Waffe wurde neben dem männlichen Toten gefunden, er gilt als mutmaßlicher Täter. Die Ermittlungen der Polizei in Frankfurt deuten bislang auf eine Beziehungstat hin. Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor.

Die Spurensicherung ist vor Ort am Flughafen Frankfurt, der Bereich im Parkhaus Gateway Gardens wurde weiträumig abgesperrt. (fd)

In einem anderen Fall nahmen Bundespolizisten zuletzt einen Mann bei der Einreise am Frankfurter Flughafen fest. Gegen ihn war zuvor ein Haftbefehl erlassen worden.

Hinweis der Redaktion Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000.Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.